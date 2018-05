Análisis de God of War para PS4: epopeya de paternidad Santa Monica Studio reinterpreta la franquicia insginia de PlayStation MARC FERNÁNDEZ Viernes, 25 mayo 2018, 14:00

Firme candidato a juego del año, God of War ha convencido por igual a crítica y usuarios. Santa Monica Studio mediante, el Dios de la Guerra regresa con su reto más ambicioso hasta la fecha: el de la paternidad.

Ésta la primera de las grandes exclusivas para PlayStation 4 este año, seguida por Detroit: Become Human (disponible desde hoy) y la adaptación de a cargo de Insomniac Games. En 2019 recibiremos también (Bend Studio), interesante propuesta de supervivencia en mundo abierto.

Hasta la presente, la franquicia sumaba dos iteraciones principales en PlayStation 2 (God of War, God of War 2), otras tantas en PlayStation 3 (God of War 3, God of War: Ascension) y semejante número en PlayStation Portable (God of War: Chains of Olympus y God of War: Ghost of Sparta). El máximo responsable de la nueva entrega, Cory Barlog, ya ha manifestado su intención de confeccionar una trilogía.