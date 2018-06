Imanol Arias: «No quiero ser Antonio Alcántara toda la vida» Imanol Arias, en el papel de Eduard Godó, en 'Velvet Colección'. / TVE El actor regresa a 'Velvet Colección', la continuación de la serie de Antena 3 en Movistar+ para rodar la segunda temporada en la piel del empresario Eduard Godó. «A mi edad uno todavía se cree con tiempo suficiente para deshacer los entuertos en los que se ha metido», confiesa MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 15 junio 2018, 00:46

A sus 62 años, Imanol Arias habla con la templanza y la autoridad de un actor que ya no tiene nada que demostrar. Su carrera se topó hace 17 años con uno de esos papeles que cambian la vida, el de Antonio Alcántara, el patriarca de 'Cuéntame cómo pasó' (TVE). Quizá por curiosidad o por probar cosas nuevas, el intérprete leonés criado en Eibar saboreó las mieles de la televisión de pago con su fichaje por 'Velvet Colección', la continuación en Movistar+ de la mítica serie de Antena 3 que estos días rueda su segunda temporada. Allí se quitá el olor del barrio de San Genaro para ponerse el traje de Eduard Godó, un empresario catalán sin escrúpulos.

- ¿Qué va a ser del señor Godó?

- Godó cae en esta temporada. Era un personaje poderoso, un banquero importador de petróleo, pero este año su avaricia lo rompe. Se va a encontrar con una oferta iraní, un país poderoso a finales de los años 60, a través de un personaje que le va a hacer temblar (interpretado por Andrés Velencoso). Eso lo va a humanizar un poco.

- ¿Y su relación con las galerías?

- Él las usaba para manejar la opinión pública. Ahora solo le sirven porque está allí su familia. Así que busca un invento, él piensa que para un hombre es un aburrimiento acompañar de compras a sus parejas y por eso crea un espacio para ellos, con relojes y zapatos. Una idea inspirada en una tienda real de Barcelona, que todavía existe.

- ¿Qué consejos le piden los actores jóvenes?

- Cosas que los actores de mucho tiempo hemos aprendido. Por ejemplo, como soltar el aire del estómago para no tenerlo como una piedra, para poder disfrutar.

- ¿Vienen pisando fuerte?

- Tienen menos límites que nosotros. Como espectadores han vivido la evolución de la televisión. Ahora hay más competencia pero más trabajo, y les veo muy currantes, con poco conformismo. Nosotros a nuestros mayores, más del cariño que nos tienen ahora a nosotros, les teníamos mucho respeto porque si no les entrabas con buen pie te rechazaban.

- ¿Cómo va a afectar la baja de Ricardo Gómez a 'Cuéntame...?

- Tienen un problema… Bueno, más bien un reto. Ricardo no solamente es el narrador dentro del equipo, él se ha formado ahí, era muy inteligente con los guiones y asumía muchas responsabilidades. Es un personaje que ha llegado al corazón y ha enganchado a una nueva generación de espectadores. Su personaje no se muere, se marcha, ese cambio exigirá una revolución en la serie.

- ¿Cómo se lo dijo?

- Al oído, antes de empezar la temporada: «Este va a ser mi último año». Él es muy listo y sabía que de ahí no se sale indemne. Mira Chanquete, nunca volvió a trabajar. A unas edades es tremendo, así que he insistido siempre en que de los sitios hay que salir bien, en no apalancarse. Yo no quiero ser toda mi vida Antonio Alcántara, porque quiero hacer otras cosas, y él empezó a hacer otras cosas. Algún día nos reencontraremos.

- ¿Le han ofrecido algún cargo político alguna vez?

- Nunca, no tengo ni Instagram, me conformo con estar sano. A mí edad uno todavía se cree con tiempo suficiente para deshacer los entuertos en los que se ha metido.