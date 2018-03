El flamenco en euskera de Sonakay, a la final de 'Got Talent' Sonakay, tras su actuación de ayer. / Telecinco El grupo vasco logró el deseado pase gracias a los votos de Edurne y Eva Hache, que apostaron por ellos para ganar el concurso de Telecinco JOSEBA FIESTRAS Jueves, 22 marzo 2018, 11:11

Dieron la campanada en su debut en 'Got Talent' y brillaron de nuevo en la cuarta semifinal y se clasificaron para la final del concurso en España. Sonakay se las veía con acróbatas, poetas, bailarines, magos y cómicos, pero su fortaleza y la convicción de su flamenco cantado en euskera sedujeron de nuevo al jurado y al público. Aunque nunca llueve a gusto de todos. Los vascos lograron destacar, pero los más votados por la audiencia, logrando así el pase directo a la final, fueron Majesty Wolf. Quedaban pues en la cuerda floja junto a Cristian Pérez y Joni Ramos, y era el tribunal quien elegía. Jorge Javier se decantaba por el cantante y Risto, por el bailaor. Pero quedaban Edurne y Eva Hache, cuyo apoyo aupó a la deseada final a la formación euskalduna.

«Ojalá muchos políticos de este país tomaran nota de que cuando uno cambia de idioma no entorpece, enriquece», proclamó Risto, que descubrió al conjunto cuando deslumbraron al personal con su particular versión flamenca del clásico 'Txoria txori', el poema escrito por Joxean Artze y musicado por Mikel Laboa. Fue en su debut en el show de Telecinco y su unión de universos encendió a la audiencia. Y eso que estos cinco gitanos vascos, Rubén, David, Rafa, Belcha y Yoni Camacho, proclaman que lo suyo no es fusión, «cantamos nuestras dos culturas, la gitana y la vasca».

Tras muchos años tocando en distintas bandas y con artistas de renombre, fue en 2015 cuando decidieron formar el grupo Sonakay, lo que no imaginaron entonces es que un 'talent show' iba a brindarles el mejor de los trampolines. Se han coronado y ya son finalistas del exitoso espectáculo. «Hemos traído una apuesta diferente, queremos hacer algo que impacte y que sea espectacular», avisaban antes de salir a escena, esta vez con txalaparta incluida. «Me llega mucho más lo que hacéis vosotros que cuando vienen otros a cantar en inglés», declaró Jorge Javier, que calificó su actuación de «preciosa y elegante». Edurne confesó que le habían puesto «la piel de gallina» y Eva se sumó a la ola que les brindó el respetable y les felicitó porque lo habían hecho «aún mejor que en las audiciones».

En unas semanas veremos de nuevo a los vascos flamencos en Telecinco, esta vez jugándose los 25.000 euros y el coche que premian al vencedor de esta edición de 'Got Talent'. «Oso ondo», despidió Santi Millán a Sonakay. Queda dicho.

Finalistas Got Talent España 2018

César Brandon

Sonakay

Majesty Wolf

Raúl Rubio

Michael

Petruska

Dania

Hamza

Taekwondo Tao

Las Turroneras

Manuel Jesús

Emiy y Niedziela