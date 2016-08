Iglesias urge al PSOE a buscar una alternativa «desde el día siguiente» del 'no' a Rajoy

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este martes que si finalmente el PSOE se reafirma en su anunciado 'no' a la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y no quiere que se repitan las elecciones, "está obligado" a buscar una alternativa junto a Unidos Podemos "desde el día siguiente" del previsiblemente fallido debate de investidura.

"El PSOE y nosotros debemos dialogar. Me consta que es difícil, pero si los dos votamos que 'no' a Rajoy y no queremos nuevas elecciones, estamos obligados a intentarlo. Nosotros lo tenemos claro", ha insistido en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Según Iglesias, si el PSOE no decide sentarse con Unidos Podemos tras una investidura de Rajoy que prevé fallida por su pacto "impotente" con Ciudadanos, que no suma la mayoría absoluta, significará que apuesta "por terceras elecciones". "Si quiere terceras elecciones, tendrá que decírselo claramente a los ciudadanos", ha instado al líder del PSOE, Pedro Sánchez.

"El PSOE tiene que tomar una decisión", ha demandado, para añadir que si finalmente los socialistas optan por buscar esa alternativa de gobierno en lugar de "apostar por terceras elecciones", deben ponerse a trabajar junto a Podemos "desde el día siguiente".

Sabina y Miguel Ríos se suman al manifiesto por un Gobierno PSOE-Podemos-C's Actores, músicos y directores de cine se han sumado a un segundo manifiesto, continuación del publicado el pasado mes de julio, en el que más de 450 personas piden un "gobierno de progreso" basado en un acuerdo "de mínimos" entre PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos. Según el texto publicado en 'El País', coincidiendo con el inicio del debate de investidura de Mariano Rajoy, al manifiesto se han sumado los músicos Joaquín Sabina y Miguel Ríos, las actrices Aitana Sánchez-Gijón, Charo López, Julieta Serrano y Mercedes Sampietro, el actor Fernando Tejero y los directores de cine Fernando Trueba y Fernando Colomo. Para los firmantes, "las tres fuerzas con mayor representación parlamentaria que han abogado por el cambio pueden y deben sentarse a dialogar para acordar unos mínimos que satisfagan las demandas ciudadanas" y así formar "un gobierno que represente la voluntad de la mayoría social, con la forma que consideren adecuada, y abriendo la posibilidad de recibir apoyos de otras fuerzas parlamentarias".

"Hay dos opciones: una con el PP y otra con Podemos. El PSOE tiene que decidir. Hasta ahora no se ha decidido y por eso se repitieron elecciones. Ahora tienen que plantearse si quieren repetir elecciones otra vez o intentarlo", ha ahondado el líder de la formación morada.

Sin contar con Ciudadanos

Respecto al tipo de alternativa que podría explorarse si Rajoy no consigue sacar adelante su investidura, Iglesias ha rechazado contar con Ciudadanos. Según ha explicado, fue el propio partido de Albert Rivera el que en la pasada legislatura aseguró que su objetivo era que Podemos no gobernara.

"Me parece imposible. Ciudadanos ha dicho que su objetivo es que Podemos no gobierne", ha asegurado al ser preguntado sobre un posible pacto entre PSOE, Podemos y C's, como han propuesto los firmantes de un manifiesto entre los que se encuentran algunos de sus socios, como el diputado de Compromís Joan Baldoví o el exlíder de IU Gaspar Llamazares. "Todo mi respeto hacia la buena intención de las personas que quiere, pero eso no es posible en España", ha reiterado.