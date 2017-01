Trump dice que Rusia nunca le ha chantajeado con información comprometedora

El presidente electo de EE UU, Donald Trump, ha asegurado hoy que el Gobierno ruso nunca ha tratado de chantajearle con información comprometedora sobre su vida privada y financiera.

Medios estadounidenses como la CNN, The Washington Post y The New York Times publicaron ayer información basada en un informe de inteligencia según el cual Rusia posee datos comprometedores suficientes como para "chantajear" a Trump.

El informe, que se encuentra ahora en manos de las agencias estadounidenses, fue entregado la semana pasada tanto a Trump como al todavía presidente, Barack Obama.

"Rusia nunca ha tratado de utilizar su influencia sobre mí. ¡No tengo nada que ver con Rusia: ni negocios, ni prestamos, nada!", reaccionó Trump en la red social Twitter.

"Las agencias de inteligencia nunca deberían de haber permitido que esta noticia se 'filtrara' al público. El último disparo ha sigo contra mí. ¿Es que vivimos en la Alemania nazi?", añadió hoy Trump, quien ya anoche tildó el informe de "noticia falsa" y consideró que era producto de una "total caza de brujas política".

En su cuenta en Twitter, Trump también citó la respuesta que el Kremlin dio hoy al informe, tachándolo de "absoluta falsedad". "Es una absoluta falsedad, fabricada" por aquellos que tienen interés en "dañar las relaciones bilaterales" ruso-estadounidenses, dijo a la prensa Dmitri Peskov, el portavoz del presidente ruso, Vladímir Putin, a quien los servicios de inteligencia de EE UU acusan de interferir directamente en las elecciones presidenciales que ha ganado Trump.

Russia just said the unverified report paid for by political opponents is "A COMPLETE AND TOTAL FABRICATION, UTTER NONSENSE." Very unfair!