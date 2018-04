En el cerebro de Foronda

Alguna salida de pista, humo en los frenos y pérdida de comunicación

«No hay mes sin niebla en Foronda, da igual que sea julio, agosto o septiembre, siempre hay algún día así». El jefe de torre se apoya en la estadística. En esos casos se ponen en marcha una serie de procedimientos de baja visibilidad para que los aviones, «aunque no los veamos desde aquí, estén bastante separados». Lo más básico: hasta no confirmar un despegue no se autoriza el siguiente y hasta no sucederse el aterrizaje, el siguiente avión no entra en aproximación. Una situación que se complica de noche, cuando la actividad de los cargueros está en plena ebullición.

Aún así Aser Rodrigo dice que no se han vivido «momentos de especial nerviosismo». El parte de incidencias de Foronda se reduce al «aborto de algún despegue»; la salida de pista de una avioneta; y recientemente la intervención de los bomberos por una estela de humo que salía de los frenos de un avión de Ryanair o la pérdida de comunicación de un vuelo de DHL el 8 de abril de 2016, que activó «con carácter preventivo» y por primera vez en una década, el Plan de Emergencias Aeronáuticas.