Una jornada inabarcable

Tras una noche de borrachera nostálgica por obra y gracia de esos lingotazos que no paró de servirse el ¡septuagenario! John Fogerty, conviene volver hoy a Mendizabala fresco y con la resaca bien digerida para aguantar con dignidad el día grande del Azkena. El sábado sabadete se presenta tan diverso como inabarcable para el festivalero medio, al que le tocará ir dando tumbos de escenario en escenario para intentar no perderse absolutamente nada. Sólo unos pocos elegidos lo consiguen. Y ya lo de no derramar ni una gota del katxi entre bolo y bolo, sólo está al alcance de los muy titanes.

En su estupenda ‘playlist’ festivalera, el periodista de EL CORREO Carlos Benito recomendaba enchufarse ‘The Cobra’ para calentar las orejas antes del festival. Será uno de los temas que Pat Capocci entone, bien en su bolo de la Virgen Blanca (13.30 horas) o en el escenario Principal (17.50 horas), en una de las citas imprescindibles de la segunda jornada del ARF. Más tarde, Loquillo (20.20 horas) demostrará que el escenario ‘Respect’ le va como anillo a su actitud sin parangón.

Sin tiempo para el bocata

Una hora después, en el principal, oficiará Michael Kiwanuka (21.30) su ceremonia soulera, que arrastra una legión de fieles en los mejores garitos de funk y soul británicos. Sin tiempo para el bocata, tocará moverse de nuevo al escenario secundario para ver a los para nada segundones Union Carbide Productions (22.55 horas). Será un estupendo aperitivo para el plato fuerte de la noche, el astro Chris Isaak (0.25 horas), en el escenario God.

El californiano se dejará caer por aquí para tratar de reeditar aquel concierto que en 2010 le valió una página propia, escrita a lluvia y fuego, en la biblia pagana del Azkena. El de hoy promete ser un concierto memorable. Ya de partida, es la única cita española dentro de la gira de presentación de ‘First Comes the Night’, su último trabajo, cuyos temas hilvanará, seguro, con grandes éxitos como ‘Blue Hotel’, ‘Wicked Game’ o ‘San Francisco Days’.

Ya de madrugada, tocará elegir entre The Cult (2.00 horas) y el bolo del mediático Wyoming y sus muy acreditados Los Insolventes (1.55 horas), que servirán en el escenario pequeñito –aka Love– su intermedio de versiones pasadas por el tamiz del rock cañí entre tanta estrella foránea. La decisión parece sencilla. Entre el cáustico presentador/rockero y la banda capaz de resucitar el hard rock en el Reino Unido durante la década de los ochenta con su consistente batido de decibelios, parece que lo sensato es optar por el escuadrón de Ian Astbury, que ya demostraron su solvencia por estos pagos en el ARF del 2011, en el año en el que ya se cumplían 30 años de la formación de la banda. Y tan lozanos.