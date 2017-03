Los primeros sorbos de ‘El elixir de amor’ en Vitoria

Casco en mano y cuero en pecho, con unas alforjas al hombro, un motorista destaca en escena. Y no es que al bajo Mikel Zabala haya llegado justo al ensayo en Hegoalde y no le haya dado tiempo a cambiarse. Es que de esa guisa es como el pícaro Dulcamara vende sus pócimas milagrosas, que pregona seguido por un coro de discapacitados que aspiran a dejar atrás sus males. Es uno de los primeros sorbos de ‘El elixir de amor’, que podrá degustarse el viernes y el sábado a las 20.30 horas en el Teatro Principal.

La producción de la compañía Arké se macera por el momento en la cuba de la sala Ibáñez de Matauco, porque el elixir de Donizetti hay que embotellarlo antes de servirlo. Y no es cosa sencilla. Con un centenar de personas en escena, reúne a los cantantes Miren Urbieta-Vega, Marc Sala, Elías Benito, Mikel Zabala y Ana Gabriella Schwedhelm, junto a los coros Nurat y Samaniego –dirigidos por Nagore Alangua– y a la Gasteizko Ganbara Orkestra. «Es un espectáculo muy divertido y dinámico. Trabajamos bastante duro, hasta diez horas al día, pero ya va saliendo y creo que va a ser un buen ‘Elixir de amor’ de Donizetti», valora la regidora Ainhoa Barredo, que también lo es de ABAO y que lleva en estas lides operísticas «desde hace 17 años. Yo soy músico de profesión –pianista y organista– y por una circunstancia casual empecé en el mundo de la ópera. Me enganché y ya no me quiero ir».

«Tengo que llevar a mi chica al oculista, porque dice que no me ve, ja, ja», bromea Mikel Gómez de Segura. El director de escena apuesta por «aprender de la diferencia» y cruzar distintas disciplinas. «Para mí es un máster en música, en canto y en lo mío, porque aquí tienes que sacar todas tus artes». Y agrega que «somos bastante insensatos y nos dejamos llevar por el corazón. Este va a ser, indudablemente, otro éxito. Lo estamos haciendo, pero el esfuerzo necesario es incalculable».

Josean de Miguel comparte las tareas de dramaturgia y dirección escénica con Gómez de Segura, quien habla de «una doble mirada». «Donde más puedo aportar yo es en esa labor teatral previa, porque Mikel tiene más experiencia como director de masas escénicas. Es una experiencia muy positiva, pero con mucha carga de responsabilidad», indica, mientras subraya en la denominación de origen del caldo «ese equilibrio entre las partes sentimentales y esas otras más juguetonas».

Piezas de encaje

Para dar con el color, el aroma y el gusto precisos, «Arké respeta la música al 100% pero con una visión renovada a nivel de escena. En lugar de alquilar una escenografía, tratamos de visualizar la ópera de forma más cercana y vamos a contar con el espacio de un camping», explica Iker Sánchez Silva. El director musical se halla «montando el ‘puzzle’ de tantos elementos. Estamos en un punto importante del proceso», explicaba antes de reunir por primera vez a los solistas y el coro.

Pero antes de que todo pueda fermentar ha habido una vendimia que comenzó en julio y, con más intensidad, en otoño. «Te levantas ‘ópera’ y te acuestas ‘ópera’. Lo complejo es encajar ese ‘puzzle’ de pequeñas piezas. Y en estos últimos quince días tienes que hacerlas coincidir y no haber perdido ninguna. Y antes tienes que tenerlas», expone José Ruiz de Azúa, responsable de una producción ejecutiva que obliga a gestionar desde los viajes y alojamientos de los cantantes hasta las relaciones públicas. «Al ser pocos, tenemos que hacer más cada uno», razona.