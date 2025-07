Edertasunaren eta heldutasunaren kantuak

Comenta Compartir

Robert Forster, The Go-Betweens talde mitikoaren buru izandako australiar musikariak, 'Strawberries' disko berria aurkeztu du, uda honetan argitaratuta. 67 urterekin, Forsterren bederatzigarren lanak erakusten du adinak ez duela mugarik jartzen sorkuntza bizirik eta indartsu mantentzeko. The Go-Betweens taldearen pop-rock klasikoaren oinordekoa den disko hau edertasunaren eta sinpletasunaren ospakizuna da, eta frogatzen du musikaren muinean zintzotasuna, duintasuna eta emozioa daudela.

'Strawberries' zortzi kantuz osatuta dago, eta bakoitzak istorio txiki bat kontatzen du, fikziozko narrazioak eta sentimendu sakonak uztartuz. Forsterrek, beti bezala, sinpletasunaren aldeko apustua egiten du, baina sinplea ez dena: bere abestiek bizitzaren ñabardurak jasotzen dituzte, gauza txikietan aberastasuna erakutsiz. 'Tell It Back to Me' kantu bikainarekin hasten da diskoa, pop euforikoaren adibidea, non erritmo biziak entzulea berehala harrapatzen duten. Bestalde, 'Good to Cry' edo 'Breakfast on the Train' bezalako piezek maitasunaren eta identitatearen inguruko hausnarketak dakartzate, betiere tonu delikatu eta hunkigarri batean.

Diskoaren ekoizpena, Peter Morén (Peter Bjorn & John) musikari suediarraren eskutik, funtsezkoa da. Morének xehetasunez jantzitako soinu garbia lortu du, non kanta bareenek distira egiten duten eta bizienek indar kontrolatua duten. Horrek erakusten du pop eta rock klasikoaren edertasuna ez dagoela konplexutasunean, baizik eta sentimendu zintzo eta garbienen adierazpenean.

Forsterrek, bere ibilbide luzean, beti defendatu du musika 'old school' delakoa garaiezina dena. 'Strawberries' ez da salbuespena: heldutasunaren fruitua da, baina gaztetasunaren freskotasunarekin. Disko honek gogorarazten digu artista bat beti egon daitekeela sorkuntzaren gailurrean baldin eta bihotzetik abesten badu.