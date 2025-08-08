Azkenik heldu dira auto elektriko merkeak?
Markak merkatua berotzen dute 15.000 euro inguruko ibilgailu berriekin
Ostirala, 8 abuztua 2025, 00:10
2025ean gaude, eta oraindik auto elektrikoa, mugikortasun iraunkorrerako Europar Batasunaren etorkizuneko apustu handia, merkatuan erabat integratu gabe dago. Ez da harritzekoa. Hainbat faktore azal dezakete ... hori, besteak beste, erabiltzaileek auto elektrikoen autonomiarekiko mesfidantza ala autoa kargatzeko puntuen gabezia. Baina, zalantzarik gabe, kontsumitzailea auto elektrikotik urrundu duen faktorerik garrantzitsuena prezioa da.
Duela hainbat urte, kontzesionarioetara heltzen ziren modeloak oso garestiak ziren, familien aukera ekonomikoetatik urrun. Dena den, egoera aldatu egin da gaur egun bateria elektrikoen merkatzeari esker, beti izan baitira automobil horien osagairik garestiena -autoen prezioaren %50 suposatzen dute, gutxi gorabehera-. Are gehiago, Goldman Sachsen arabera, bateria elektrikoen prezioa %50 bat jaitsiko dira hurrengo bi urteetan.
Izan ere, une honetan fabrikatzaileak modelo berriak merkaturatzen ari dira, 15.000 euro inguruko prezioan, errekuntza-autoetatik gertuago dagoen prezioan. Dongfeng, Dacia, MG, BYD, Stellantis ala Fiat prezio horretatik hurbil dauden modeloak ateratzen ari dira, kontuan hartuta Espainiako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak laguntza-planak abiarazi dituztela eskaria diruz laguntzeko, erositako ibilgailu bakoitzeko 7.000 eurorainoko laguntzekin.
Egia da oraindik asko dagoela egiteko kargatzeko azpiegitura bezalako arloetan, baina elektrikoak gero eta aukera bideragarriagoa bihurtzen ari dira. Izan ere, sektoreko patronalek (Faconauto, Anfac eta Ganvam) eskainitako matrikulazio-datuen arabera, Euskadin saltzen diren ibilgailu berrien % 20 inguru elektrikoak dira jada, eta ehunekoa igotzen ari da. Datuak positiboak dira, baina oraindik oso urrun daude Norvegia bezalako herrialdetik, esaterako, non 2024an saldutako 10 auto berrietatik 9 elektrikoak izan ziren. Eta zuk? Elektriko bat aukeratuko zenuke zure hurrengo ibilgailua bezala?
