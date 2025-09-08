Gaztedi Sokatira taldea Munduko Txapeldun bilakatu da Nottinghamen
Gizonezkoek garaipena lortu dute 560 kiloko kategorian, finalean Erandioko Goiherriren aurka nagusituz eta urrea eskuratuz. Bestalde, emakumezkoen taldeak 540 kiloko kategorian brontzezko domina ekarri du etxera
Astelehena, 8 iraila 2025, 12:48
Laukizko Gaztedi Sokatira taldeak euskal sokatira nazioarteko elitean kokatu du berriro, irailaren 4tik 7ra Nottinghamen ospatutako Munduko Sokatira Txapelketan parte hartu ondoren.
Izan ere, Gaztediko gizonezkoek garaipena lortu dute 560 kiloko kategorian, finalean Erandioko Goiherriren aurka nagusituz eta urrea eskuratuz. Bestalde, emakumezkoen taldeak ere maila bikaina erakutsi du, eta 540 kiloko kategorian brontzezko domina ekarri du etxera.
Horrez gain, Euskal Selekzioak urrezko domina eskuratu du 600 kiloko kategorian. «Emaitza horiek agerian uzten dute sokatira euskalaren indarra eta goi-maila nazioarteko esparruan», diote taldearen arduradunek.
Kirolariei behar bezalako ongi etorria emateko, Laukizko Udalak autobus bat antolatu du, 18.00etan herriko plazatik aireportura abiatuko dena, taldea Munduko Txapelketatik itzultzean hartzeko. Taldea Laukizera bueltatzean, herritarrek ongietorria egingo diote Probalekuan, lortutako garaipenak ospatzeko ekitaldi berezi batekin.
Laukizko Udalak herritar guztiak gonbidatu ditu ongietorri honetan «parte hartzera», Probalekura hurbiltzera animatuz, taldea lortutako arrakastak ospatzeko eta poza partekatzeko.
