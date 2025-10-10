El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Adobestock
Ibili munduan

Autoak eta altzairua

Félix Montero

Félix Montero

Ostirala, 10 urria 2025, 14:01

Comenta

Europar Batasunak berriro ere bere kontraesan ohikoenetako batean erori da: sektore estrategiko bat babestea beste bat arriskuan jarriz. Bruselak inportatutako altzairuei ezarritako zerga %50era bikoizteko ... erabakiak siderurgia blindatzea du helburu, Asiako erraldoia hemen ekoizten direnean baino estandar klimatiko baxuagoak dituzten produktu merkeak sartzen ari baita masiboki Europan. Eta hori guztia, gainera, Europako industria deskarbonizazio-trantsizio betean dagoen une honetan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  2. 2 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  3. 3

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  4. 4

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  5. 5

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  6. 6

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  7. 7 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  8. 8 United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia
  9. 9 Silvia Intxaurrondo revela el mensaje que recibió tres minutos antes de acabar su famosa entrevista con Feijóo
  10. 10

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Autoak eta altzairua

Autoak eta altzairua