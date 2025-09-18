El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Elhuyarren tresnak aurretik sortutako hainbat ahots eskaintzen ditu hizkuntza bakoitzean.

Elhuyarrek bideoak sei hizkuntzatara bikoizteko plataforma sortu du

Aditu tresnak edukien bertsio berriak egiteko aukera emango du euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez, ingelesez, galegoz eta katalanez

Jan Echevarría

Jan Echevarría

Osteguna, 18 iraila 2025, 09:40

Elhuyarrek bikoizketa zerbitzu bat integratu du bere Aditu plataforman, orain arte bideoen eta audioen transkripzioak eta azpitituluak automatikoki sortzeko eta eduki horiek itzultzeko aukera ematen zuena. Hemendik aurrera, zerbitzu honen erabiltzaileek ikus-entzunezko edozein eduki modu errazean beste hizkuntza batean bertsionatu ahal izango dute.

Itziar Cortes Elhuyarreko Hizkuntza eta Teknologia Unitateko koordinatzailearen esanetan, «proiektu honi esker, oso erraza izango da berehala ahots berriak jartzea euskarazko, gaztelaniazko, frantsesezko, ingelesezko, galizierazko eta katalanezko bideoei. Horretarako, edukia igotzea, itzultzea (transkripzioa eta azpitituluak automatikoki sortzen dira) eta hizkuntza horietako edozeinetatik beste hizkuntza batera bikoiztea besterik ez da beharko», azaldu du.

Bitxikeria gisa, Adituk eduki berria jatorrizko ahotsaren tonua eta azentua imitatuz igotzeko aukera ematen du, nahiz eta hizkuntza bakoitzean aurretik sortutako hainbat ahots ere eskaintzen dituen. «Nik euskarazko testu bat irakurrita egin nuen proba. Gaztelaniara bikoiztea eskatu nuen, nire ahotsa imitatuz, eta emaitza zoragarria da», kontatzen du Cortesek. Gainera, sistemak ez badu hasierako hizkuntzan esaldiren bat ondo ulertu, beti edita daitezke transkripzioa edo geroago itzulitako azpititulua. «Horrela, akatsik gabeko bikoizketa bermatzen dugu», dio.

Adituk aukera ematen du edukia hizkuntza berri batean igotzeko, jatorrizko ahotsaren tonu eta azentu berarekin

Zerbitzu berriaren abantailen artean, beste hizkuntza batzuetako edukiei irisgarritasun eta ikusgarritasun handiagoa emateko balioko duela nabarmentzen da, eta ikus-entzunezko sektoreko profesionalek nahiz erabiltzaile 'amateurrek' erabil dezaketela. Era berean, munduan euskara ardatz duen plataforma bakarra da.

Sare neuronalak

Adimen artifizialean eta sare neuronaletan oinarritutako tresna Oraik garatutako puntako teknologiaz baliatzen da. Zentro hori NLPren (Natural Language Processing) esparruan espezializatuta dago, eta duela hiru urte sortu zuen Elhuyarrek, enpresei eta erakundeei «lehen mailako ikerketa eta irtenbide teknologiko adimendunak emateko eta industria-sarearen lehiakortasuna, administrazioen eraginkortasuna eta pertsonen bizitza hobetzeko». Une honetan, hainbat lan-ildo ditu zabalik, eta hizkuntza hauetan irtenbide eleanitzak sortzeko aukera eskaintzen du: euskara, gaztelania, frantsesa, ingelesa, katalana, okzitaniera, aragoiera, galiziera eta italiera.

