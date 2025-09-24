El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Salud

«Antes de una reunión importante, haz deporte»: mejora la parte del cerebro donde tomas decisiones

Practicar ejercicio produce un aumento de la neurogénesis, el proceso por el que creamos nuevas neuronas y que, entre otras cosas, nos ayuda a regular las emociones, a procesar mejor la información y a asentar los recuerdos

Julia Fernández

Julia Fernández

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:00

Escucha la noticia

4 min.

El refranero popular está lleno de sabiduría. Uno de estos dichos dice que las penas con pan son menos. Por eso, cuando nos pasa algo ... del tipo hemos roto con la pareja, nos han echado del trabajo o hemos tenido la gran bronca con nuestro mejor amigo siempre hay alguien que nos la dice para, luego, invitarnos a ir a tomar algo por ahí. Pero deberíamos ir poniendo en cuarentena esta frasecilla y, sobre todo, esta actitud. No porque sea malo ir a ponerse fino con un colega y despotricar de nuestro mal fario. Si no porque hay algo todavía mejor y más sano: hacer deporte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  3. 3

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  4. 4 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  5. 5 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  6. 6 El SEPE no permitirá computar las rentas de la unidad familiar para conceder el subsidio de mayores de 52 años
  7. 7 Los mejores y peores bollos de mantequilla de Bilbao, según el crítico gastronómico Mikel Iturriaga
  8. 8

    Trump arremete contra la ONU por su «ineficacia» y cierra filas con Israel
  9. 9 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  10. 10

    Adiós a la antidiva del cine italiano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Antes de una reunión importante, haz deporte»: mejora la parte del cerebro donde tomas decisiones

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

«Antes de una reunión importante, haz deporte»: mejora la parte del cerebro donde tomas decisiones