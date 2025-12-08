El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Muere un vizcaíno de 38 años y varios familiares resultan heridos en un accidente de tráfico en Huesca
Vivir | Salud

La cara menos amable de la Navidad: hasta 5 kilos de más y récord de infartos

Los excesos pueden salirnos muy caros es estas fechas

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:01

A la agenda del mes de diciembre –y parte de enero– no le cabe un evento más. La cena de empresa, la comida con los ... compañeros del gimnasio, las múltiples quedadas con los amigos, la fiesta de jerséis feos que se ha sacado de la manga uno de tus primos, cumpleaños –porque también los hay, claro–, paseos a media tarde para ver las luces que terminan con una taza de chocolate caliente entre las manos, después los churros. Un vino, otro... Y todavía falta el plato fuerte: las reuniones familiares.

