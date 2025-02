A tiros por las calles del Bilbao de hace un siglo

Ha llegado el momento de retroceder un siglo. Bienvenidos a las noticias de febrero de 1925, que nos muestran un Bilbao y una Bizkaia a veces sorprendentes en su diferencia y otras, extrañamente parecidos a los nuestros: como de costumbre, copiaremos una selección procedente de ' ... El Noticiero Bilbaíno' y 'El Pueblo Vasco' y centrada en los sucesos, los avisos oficiales y la publicidad más local. No son todas las noticias de la misma fecha, sino que se fueron publicando a lo largo del periodo correspondiente, y están tal cual, con mínimas adaptaciones en la ortografía y la puntuación

¡Por la boca muere el pez! En la noche del domingo, varios cantores nocturnos iban dando un 'concierto' de voces destempladas y con letra de dudoso gusto por Uríbarri. Un sereno les hizo saber que las ordenanzas municipales prohibían tales cantos a deshora de la noche, y los 'noctívagos', lejos de obedecer, se insolentaron y huyeron hacia la estrada de Trauco, cogiendo piedras y metiéndoselas en los bolsillos, sin duda para apedrear al sereno en caso de que por aquella estrada les persiguiera. La casualidad hizo que del Asilo de Protección a la Infancia saliera en aquel momento el municipal Valeriano Trueba, el cual se dispuso a auxiliar a su compañero para lograr detener a los fugitivos. Cuando el municipal Trueba penetró en la estrada de Trauco, los que corrían le hicieron hasta cinco disparos de arma corta de fuego, que, afortunadamente, no dieron en el blanco. No hay que decir que, con tales 'argumentos', los fugitivos lograron evadirse, pero, a la hora y media de este suceso, ocurrió un hecho singular. Un individuo que dijo llamarse Andrés Santamaría Letona, de 33 años, natural de Bilbao y habitante en la estrada de Trauco, se personó en la guardia municipal a decir que él no había sido el autor de los disparos hechos a los serenos de Uríbarri. Estas manifestaciones infundieron sospechas al ordenanza, que nada sabía, y le detuvo hasta que llegaron los dos serenos citados y el cabo de la zona. Apenas le vieron, le reconocieron como uno de los promovedores del escándalo y acaso como el autor de los disparos. Y, aunque dijo el detenido que desconocía a los otros sujetos, acabó por dar sus nombres y señas.

Por culpas ajenas, un transeúnte recibe dos tiros. Las cinco menos cuarto de la tarde del domingo serían cuando dos individuos que salieron de un establecimiento próximo al Teatro Arriaga promovieron una reyerta frente a la casa número 2 de la calle del Arenal que causó gran alarma y revuelo. Este fue aún mayor cuando se vio que uno de los belicosos, sacando una pistola, hizo varios disparos contra su adversario, el cual resultó ileso. En cambio, en la acera de enfrente se oyeron ayes de dolor y gritos dados por varias personas: un pacífico transeúnte, ajeno a la contienda, había sido alcanzado por dos de los proyectiles y caía en brazos de algunos señores que, con el municipal, metieron al herido en un taxi, llevándole a escape a la Casa de Socorro del Centro para su curación. Dos guardias municipales, llamados Vicente Riaño y Manuel González, se apresuraron a detener a los belicosos, ocupando la pistola al autor de los disparos. Como los dos estaban heridos, fueron llevados a la Casa de Socorro del Ensanche, siendo curados de lesiones leves causadas mutuamente a golpes (...). Dijeron llamarse: el uno, Sandalio Sagredo, Gallástegui, natural de Bermeo y habitante en Zabalbide, y el otro, José Larreátegui Acha, de treinta años, camarero, casado, natural de Orduña y habitante en la calle de García Salazar. Ambos tenían antiguos resentimientos y parece que al encontrarse en dicha calle del Arenal se increparon, golpeándose. En el calor de la refriega fue cuando el Sagredo sacó la pistola y disparó contra Larreátegui, sin lograr herirle, pero alcanzando en cambio al inofensivo transeúnte. Este resultó ser Julián Badiola Bilbao, de 23 años. El diagnóstico del médico de la Casa de Socorro del Centro dice que Julián Badiola tiene una herida de arma corta de fuego en la región glútea izquierda, con orificio de salida por la cara anterior del muslo del mismo lado, y otra herida, también de bala, en el hombro izquierdo, sin orificio de salida.

Por no descubrirse. El gobernador ha impuesto una multa de cincuenta pesetas al comunista Rogelio Blanco Gómez, porque se negó a descubrirse en la calle de las Cortes al paso del Viático.

Velando por la moralidad. Ayer el gobernador dijo que ha multado con cincuenta pesetas al dueño del café Las Delicias, por tener en el mostrador a una hija de dieciséis años e insultar a los agentes de la autoridad.

Anuncio de un disco con un discurso de Alfonso XIII.

Una desgracia en Baracaldo. En la estación de Luchana, cerca del kilómetro 18 y sobre las 8 y media de la mañana de ayer, subió a un vagón a retirar un fardo de paja el muchacho de 13 años Perfecto Méndez Pérez, domiciliado en el barrio de Luchana, 133, cuando, al saltar al suelo, tuvo la desgracia de ser alcanzado por una máquina que iba en sentido contrario, que le arrastró unos 80 metros de distancia. Al parar la máquina, el pobre muchacho fue recogido y trasladado por su padre, que presenció el accidente, al hospital civil (...). Ayer a última hora, dejó de existir el desgraciado muchacho.

Preparando la casa para casarse. La Guardia Civil ha detenido en Erandio a una joven de 19 años, soltera, natural de Zamora y llamada Isaura del Campo, la cual, en la taberna de Elías Sauca, en donde servía, se dedicaba a sustraer dinero del cajón, con el que adquirió media docena de sillas, una mesa de comedor, varios efectos y ropas, todo ello destinado para su casa, pues va a casarse.

Un 'traguico' de más. Juan Noriega, de 25 años, libó un poquillo más de la cuenta y, al salir del templo de Baco, sintió 'temblor de tierra' y fue a dar de cabeza contra el pavimento.

Sigue el descontento en Bilbao por el mal tabaco. Ayer, y llamado por el gobernador, se personó en el despacho oficial el señor Landaluce, representante de la Tabacalera, para ver de aclarar la causa de que en Vizcaya, y sobre todo en Bilbao, se fume un tabaco inferior al de otras provincias, teniendo aquí una fábrica cuyas elaboraciones son de las mejores que se consumen entre los cigarros 'de cincuenta'. Parece que el señor Landaluce hizo saber al gobernador que algunos estanqueros le han manifestado que prefieren el tabaco actual al otro, y que en la venta del último mes ha habido un aumento de 60.000 pesetas (...).

Anuncio de Ford publicado en febrero de 1925.

Para dar lustre al calzado. Al sereno de Achuri infundió sospechas un jovenzuelo que llevaba un bulto al hombro, y le interrogó. El muchacho, con la mayor naturalidad, dijo que aquello que llevaba eran cajas de betún, marca El Loro, que había sustraído en una fábrica de Dos Caminos en la que había estado prestando servicios hasta hace una temporada. El bulto lo formaban dos cajas grandes de cartón y en cada una 24 cajas de betún de dicha marca. El citado joven añadió que se llamaba Jesús Mediavilla, natural de Burgos, de 16 años de edad y domiciliado en Bilbao. Con el lustre y el atestado correspondiente, fue puesto a disposición del juzgado.

Compra de terrenos. El alcalde, señor Moyúa, en representación del Ayuntamiento, por el que ha sido debidamente autorizado, firmó ayer, ante el notario de esta villa señor Vozmediano, la escritura de compra de unos terrenos emplazados entre la estrada de Indauchu y la plaza Elíptica, que se utilizarán para la prolongación de la calle de Ercilla. Por estos terrenos se han pagado 750.000 pesetas, la mitad en efectivo y la otra mitad en obligaciones del Ayuntamiento.

Desgracia. Gripe, catarros, pulmonía, bronquitis, vicios de la sangre, tifus y viruela. Estas enfermedades, si no se combaten a tiempo, abren la puerta a los demás, y así se llega a la hecatombe de la muerte. Lo que el público puede evitar solamente con las hierbas de la herboristería Franco-Belga. Calle Villarías, 10, Bilbao.

Escándalo, tiros, carreras y alarma. Sobre las ocho de la noche, y mientras la Estudiantina Pelayo daba el domingo una serenata en Bilbao la Vieja, varios jóvenes promovieron ruidoso incidente. El municipal Mariano de la Cruz les llamó al orden, y todos ellos se pusieron contra él, llegando a golpearle con unos palos. El citado municipal detuvo a uno, llamado Manuel Gómez Luzuriaga, pero este se desasió a empellones y sacó una pistola, tratando de disparar contra el municipal, cosa que impidieron varias personas. Entonces, dicho sujeto y sus amigos emprendieron la fuga hacia la calle de San Francisco. Los guardias siguieron detrás, cerrando el paso a los que huían otro municipal. Pero, como los fugitivos hicieran resistencia, el guardia sacó su pistola y disparó contra ellos, logrando así atemorizarles. Entonces se detuvieron, y los municipales y el cabo de la zona, señor De la Higuera, que acudió, lograron detener al Manuel Gómez Luzuriaga y a sus compañeros Ricardo Zubeldia, de veinte años; Rafael R. Heroy, de cincuenta y ocho; Víctor Villanueva, de veintiuno, y Demetrio Zabalagogeascoa (...).

A los siete años ya empieza. El vecino del piso 4º de la casa número 3 de la calle de San Esteban desde hace tiempo observaba que de su habitación le faltaban ropas y efectos, ignorando quién se los sustraía. Anteayer, dicho vecino, llamado Miguel Lizárraga, sorprendió abriendo el candado de su habitación al niño de siete años Gregorio Elosúa y le denunció. El municipal detuvo al 'chavalillo'.

Otro chico que promete. La otra noche, un niño de 7 años llamado Luis Moyano se presentó en un establecimiento de la calle de San Francisco, ofreciendo en venta a Manuel Peláez una botella sin abrir de Anís del Mono. Al preguntarle el Peláez de dónde había sacado la botella, con la mayor ingenuidad confesó que la había sustraído en un café de la misma calle, en un descuido del encargado del mostrador. También el referido 'nene', con la botella, fue puesto a disposición de la autoridad.

Publicidad de Lejía Conejo.

¿Qué pasó? El joven de 17 años Francisco Rojo Zuazo se presentó el domingo por la noche en el hospital civil, manifestando que estaba herido en la cabeza, siendo curado de una herida contusa. Interrogado si había sido agredido, manifestó que, al pasar por la calle de la Autonomía, un desconocido le había disparado un tiro con una pistola y que, como no le hirió, con la culata del arma le golpeó, causándole en la cabeza la lesión de referencia. Como en estas manifestaciones el médico no viera la cosa clara, envió el parte al juzgado.

Pícaro tiempo... A causa del mal tiempo se suspendió la novillada anunciada para el domingo. Se celebrará el próximo. Por cierto que el cartel ha sufrido una modificación. Emeterio Arreba, un buen torero que llegará si no se aflige, se queda en casa y le sustituye un muchacho en quien la afición baracaldesa tiene puestas todas sus esperanzas: Clemente Moret, un chaval que tiene estilo y maneras.

Errónea información. Por haberla tomado de un colega vespertino, equivocamos con él lamentablemente la referencia del percance sufrido anteayer en la vía pública por el joven don Clemente Fontecha. De él dijimos que hubo de ser asistido en un centro benéfico de un ataque de alcoholismo, siendo así que tal asistencia facultativa fue motivada por un ataque de apoplejía, mal que frecuentemente padece.

Noticia relacionada Tiempo de historias El discutido entierro del bebé Antonino Carlos Benito

En la mina Sorpresa muere un obrero. Ayer, la Guardia Civil de Alén comunicó al gobernador que, a causa de un desprendimiento de tierras habido en la mina Sorpresa, el obrero Casimiro Manjón, de treinta y siete años de edad y natural de Zamora, halló la muerte en el acto. También dejaron de existir ayer en el hospital el joven a quien anteayer le cayó un tablón en la calle de Bailén y el capataz de la Basconia, señor Echevarría, al que le atropelló un tren del Norte.

De mi buzón. «Sr. Chimbito, el punto más castigado por los futbolistas callejeros es, indudablemente, la Plaza Nueva. Todos los días y a casi todas las horas se sitúan en ella docenas de aspirantes a 'Chirris', cuyos 'chuts' o estropean la nariz a un descuidado o hacen 'goal' en los establecimientos próximos, con grave quebranto de la cristalería, cuando no una 'carga' da en tierra con algún infeliz anciano que no puede esquivar a tiempo la 'entrada' del chutador. Los comerciantes de esta plaza vamos temblando a nuestras tiendas, pues, con la afición cada día más desarrollada a este deporte (!), los 'equipiers', no cabiendo en la parte de afuera de los porches, han convertido en 'stadium' cada metro de la parte cubierta, a dos dedos de los escaparates. Señor jefe de la guardia municipal, ¿no tiene usted por ahí un guardia que le sobre para destinarlo exclusivamente a la Plaza Nueva?» (firmado: los comerciantes).