Cómo curar la epilepsia durmiendo con bueyes

Aunque la actualidad política conformaba la mayor parte de los contenidos de 'El Bascongado', el primer periódico de Bilbao también ofrecía noticias sobre los temas ... más diversos aportadas por corresponsales a través de cartas dirigidas a su editor, el jurista cántabro Toribio Gutiérrez de Caviedes. Así, sus lectores pudieron leer en el número 40, del sábado 16 de abril de 1814, un artículo que planteaba un método peculiar para tratar la epilepsia. Consistía en dormir en una cuadra con el ganado y lo proponía un paciente que aseguraba haberlo experimentado con éxito.

Remitía la carta desde Bilbao, «de donde soy natural», Felipe Juan de Urquijo, que no aportaba más información sobre su persona. Es muy posible que se trate de un vecino de Bilbao sobre el que se conservan en el Archivo Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia una treintena de documentos fechados entre los años 1787 y 1834, en algunos de los cuales figura como «presbítero capellán».

Su carta a 'El Bascongado' comenzaba así: «Señor Editor del Bascongado: obligado del bien hacia mis semejantes, ruego a Vm. se sirva insertar en su periódico un método que he observado para la curación o alivio de unos accidentes epilépticos que he sufrido por espacio de 22 años».

Urquijo añadía que durante todo ese tiempo había seguido «con la mayor excrupulosidad y sin fruto alguno» todos los tratamientos propuestos «por los más acreditados facultativos de la nación, y por las academias de París y Berlín», lo que indica que era una persona con cierta formación. Explicaba que su idea se le había ocurrido tras leer en «los papeles públicos varios exemplos de epilépticos que habían hallado alivio en sus accidentes durmiendo entre ganado vacuno».

Anton Erkoreka, médico y director del Museo Vasco de Historia de la Medicina y la Ciencia, apunta que «la epilepsia es una enfermedad muy compleja que era difícil de entender para los médicos de siglos pasados». A principios del siglo XIX se distinguían muchos tipos: epilepsia idiopática o esencial, epilepsia simpática... «Los textos médicos de la época incluyen muchísimos tratamientos, algunos de ellos lógicos y racionales, pero otros muchos de lo más extraño y estrafalarios». Y uno de estos «es el que se recoge en 'El Bascongado'. Consistía en dormir en una cuadra con bueyes o vacas. El experimento lo hizo en París el doctor Landre-Beauvais (1772-1840) que fue médico del famoso hospital de la Salpêtrière y decano de la Facultad de Medicina de París. Colocó cuatro camas en un establo donde había cuatro vacas y tuvo enfermos epilépticos durmiendo en ellas durante meses». Aunque «no obtuvo los resultados que esperaba y que, se dice, obtuvieron otros médicos con este método».

Ciencia francesa Anton Erkoreka precisa que este tratamiento «se usaba para una forma concreta de epilepsia que es la causada por transpiración suprimida». De ahí que, durante el dia, los enfermos «trabajaran en el campo para producir una gran sudoración y luego dormían en la cuadra con las vacas». También «hay que tener en cuenta que estamos en 1814, al final de la Guerra de la Independencia, en la que hubo una administración francesa en Bizkaia. Muchas novedades médicas y sanitarias francesas llegaron a nuestro territorio y fueron bien recibidas por los afrancesados y por la población en general».

En todo caso, estas lecturas animaron a Urquijo: «Me resolví con aprobación del Doctor Ugalde, cirujano de esta villa, a emprender un plan curativo». El médico al que aludía tuvo que ser Juan Antonio de Ugalde, nacido hacia 1767 en Arrigorriaga, según precisa Juan Gondra en su monografía 'Los médicos de Bilbao: Siglos XV al XIX' (2005). Fue médico municipal «y cirujano mayor del Hospital de los Santos Juanes». Ugalde no era doctor, lo que obligó a 'El Bascongado' a publicar una aclaración en su siguiente número: «Donde dice doctor Ugalde, léase licenciado Ugalde».

«Sudar copiosamente»

Urquijo explicaba así su método: «En una quadra, de extensión de 10 varas en quadro por más o menos, de una casería inmediata a esta villa coloqué quatro bueyes, y a una esquina de ella mi cama y la de mi asistente defendidas tan solamente de una estacada sencilla y muy abierta». Urquijo empezó a dormir allí el 1 de mayo de 1809. Por el día, si el tiempo lo permitía, «trabajaba las tierras por espacio de 3, 4 ó 5 horas en exercicios de pequeñas cavas, sallas y demás hasta llenar el objeto de fatigarme y sudar copiosamente». Si hacía malo, suplía esta actividad «en casa cortando leña o en qualquier otro exercicio».

Desde que comenzó este «método de vida», empezó a «notar alivio» en su salud. Durante 22 años había tenido ataques cada lunación –29,53 días–, pero con su plan no volvió a sufrir uno hasta octubre. Y ojo, «entonces se atribuyó a haber comido algunas ostras, que siempre me han hecho un daño conocido».

Urquijo dejó el campo en octubre de 1809, lo que causó el regreso de las crisis epilépticas «con los mismos periodos que antes». Pero el 1 de mayo de 1810 recuperó su plan y lo mantuvo hasta agosto de 1812. Aunque esta vez, y «con aprobación del mismo Doctor Ugalde», suspendió las noches en la cuadra. «Continué el exercicio del campo sin notar por ello novedad alguna en mi salud». Al llegar el invierno de 1812 volvió de nuevo a Bilbao y al año siguiente no siguió «método alguno fixo en mis trabajos, pues solo por vía de recreo he cogido la hacha o la azada». Desde el 13 de abril de 1810, «en que sufrí mis últimos accidentes, hasta hoy he disfrutado de la mejor salud a beneficio de este método», concluía.

Urquijo añadía que un joven «que a mi imitación emprendió hace varios meses igual método, se halla desde que le emprendió libre de unos accidentes que le atacaban con bastante frecuencia». Además, uno de los asistentes que lo acompañó en la cuadra durante 15 meses «se halló libre de unas jaquecas que sufría con frecuencia».

A pesar de estos resultados positivos no ha quedado constancia de que el método ganadero de Urquijo supervisado por el licenciado Ugalde tuviera seguidores.