La Unión Europea quiere suprimir todo el contenido extremista de las redes sociales El borrador afectaría a Facebook, Twitter o YouTube entre otros / Web Prepara una proposición de ley para ordenar su retirada en no más de una hora JOSÉ CARLOS CASTILLO Lunes, 20 agosto 2018, 11:06

La Unión Europea está decidida a acabar con el contenido de índole extremista que suele circular por las redes sociales. Para ello redacta una proposición de ley que le permitiría ordenar la retirada de información en cualquier sitio web, incluidos aquellos tan frecuentados como Facebook, YouTube o Twitter.

Según fuentes consultadas por The Financial Times, de aprobarse, la legislación obligaría a cumplir el mandato en no más de sesenta minutos. Hasta la presente, los administradores de cada medio evaluaban el cariz de las publicaciones para determinar su carácter perjuicioso, medida que el organismo europeo ha pasado a considerar insuficiente.

En palabras de Julian King, comisario de seguridad para la Unión Europea: «No hemos visto progresos en nuestro combate a la propaganda extremista. No podemos relajarnos o ser complacientes».

El borrador será publicado en septiembre, a la espera de que los países miembros den su visto bueno y voten en consecuencia, proceso que podría extenderse varios meses. Sea como fuere, las cabeceras de mayor envergadura suele eliminar ipso facto imágenes o vídeos vinculados a organizaciones terroristas.