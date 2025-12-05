Una nueva caída de Cloudflare deja varias webs sin funcionar La plataforma de viodellamada Zoom es la que más incidencias ha registrado como consecuencia de este problema

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:41 | Actualizado 11:10h.

La multinacional estadounidense de infraestructura web y ciberseguridad Cloudflare está experimentando, de nuevo, un fallo a nivel global que ha dejado sin funcionar numerosas páginas webs y plataformas en todo el mundo. Las que más incidencias están registrando son Zoom y Canva. Es la segunda vez en dos semanas que esta empresa experimenta problemas.

La compañía señala que están «investigando problemas con el Panel de Control de Cloudflare y las APIs relacionadas». «Los clientes que usan el Dashboard / las APIs de Cloudflare se ven afectados, ya que las solicitudes pueden fallar y/o pueden mostrarse errores». Las primeras webs en experimentar fallos provocados por la caída de Cloudflare han sido la herramienta de diseño y publicación online Canva y el servicio de videollamadas Zoom.

Poco después, han comenzado a notificarse fallos también en servicios en línea de videojuegos como Valorant, Fortnite, League of Legends o Epic Games Store.

