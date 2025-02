Los mensajes de odio en X aumentaron un 50% tras la compra por parte de Musk

Fernando Morales Miércoles, 12 de febrero 2025, 20:57 Comenta Compartir

Los discursos de odio en X aumentaron hasta un 50% los meses posteriores a la llegada de Elon Musk a la dirección de lo que en ese momento era Twitter. Lo atestigua un estudio elaborado por científicos de la Universidad de California que asegura que además, en contra de las proclamas lanzadas por el multimillonario para acabar con los bots, estos no disminuyeron.

Son los resultados del estudio encabezado por Daniel Hickey publicado en la revista 'PLOS One' y que se suma a los ya anteriormente publicados que aseguraban que los discursos de odio aumentaron en la plataforma después de que Musk se convirtiera en el director ejecutivo de una red social en la que, a su juicio, estaba llena de bots y cuentas falsas. Es por lo que se puso como prioridad, cuando cogió las riendas de la compañía en 2022, acabar con este tipo de perfiles que reinaban -y reinan- en X. Algo que, a juicio de diferentes análisis, no ha ocurrido.

La tasa semanal de discursos de odio hasta mayo de 2023 -fin del periodo analizado- fue un 50% más alta que en los meses anteriores a la compra, incluido un mayor uso de insultos homofóbicos, transfóbicos y racistas específicos. Asimismo, el número promedio de «me gusta» en publicaciones de odio aumentó un 70%, lo que sugiere que los discursos de odio llegaron a un mayor número de usuarios de la red social.

Estos hallazgos, según el estudio, no respaldan las afirmaciones públicas de X de que la exposición al discurso de odio disminuyó después de la compra de Musk. Los investigadores señalan que, como la información sobre cambios internos específicos en X es limitada, no pueden sacar conclusiones firmes sobre una relación causa-efecto entre la compra de X por parte de Musk y sus hallazgos. No obstante, expresan su preocupación por la seguridad de las plataformas en línea y piden una mayor moderación en X, así como más investigaciones para arrojar luz sobre la actividad en las plataformas de redes sociales. Los autores añaden: «Las políticas para reducir la exposición a contenidos nocivos parecen no ser suficientemente eficaces».