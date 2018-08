La beta de Fornite en Android estará disponible primero en los teléfonos Samsung Fortnite / Epic Games Epic ha publicado la lista de los dispositivos de otras marcas a los que llegará después SARA BORONDO Viernes, 10 agosto 2018, 09:40

Los usuarios de smartphones con sistema operativo Android deben esperar ya muy poco para poder jugar a la beta de Fortnite Battle Royale en sus teléfonos, sobre todo si es Samsung: Epic anunció ayer por la tarde que los jugadores con dispositivo Samsung Galaxy ya están recibiendo las primeras invitaciones para probar el juego, siempre que se hayan registrado en la web de Epicgames. En estas primeras horas el juego solo es compatible con los Samsung Galaxy: S7 / S7 Edge, S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3 y Tab S4. Además, quienes tengan el nuevo Samsung Galaxy Note 9 o Galaxy Tab S4 tendrán acceso al nuevo traje Galaxia gratis en la tienda del juego.

En los siguientes días se irá ampliando la beta a jugadores con otros dispositivos android que estén incluidos en el listado que ha facilitado Epic:

- Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL.

- Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V.

- Essential: PH-1.

- Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10.

- LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+.

- Nokia: 8.

- OnePlus: 5 / 5T, 6.

- Razer: Phone.

- Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2.

- ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11.

El desarrollador del juego ha informado también de que, de momento al menos, no funcionan con Fortnite Battle Royale los mandos Bluetooth y no está permitido utilizar ratón y teclado ni usar el juego con móviles liberados aunque Epic está buscando cómo lograrlo «en caso de que encontremos alguna solución antitrampas eficaz», explica el estudio en su web. Los jugadores de Android solo se enfrentarán entre sí o con los de iOS y no con los de PC y consola.