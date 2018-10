Los mejores trucos para Red Dead Redemption 2 RDR2 / Rockstar Muchos están relacionados con periódicos que se compran en las ciudades del juego SARA BORONDO Martes, 30 octubre 2018, 09:58

Red Dead Redemption 2 es un juego enorme y a veces viene bien una ayuda para aligerar algunas partes o superar una misión enquistada. Activando los siguientes trucos será mucho más fácil seguir cabalgando por el Oeste. Eso sí, hay que tener en cuenta que al hacerlo no se podrá guardar la partida ni conseguir ningún logro o trofeo.

Cómo activar los trucos

En PS4 hay que pausar el juego, seleccionar ajustes y presionar el botón triángulo para abrir el menú de trucos. Pulsar otra vez el botón triángulo para desplegar el teclado y escribir el código que se quiera activar.

En Xbox One hay que pausar el juego, seleccionar ajustes y presionar el botón triángulo para abrir el menú de trucos. Pulsar otra vez el botón Y para desplegar el teclado y escribir el código que se quiera activar.

Códigos sin requisito: hay que poner la frase que está entre el guión y los dos puntos (sin los signos de puntuación).

- Keep your dreams simple: Aparece un carro con un caballo.

- Keep your dreams light: Hace aparecer una calesa.

- I shall be better: Sitúa el Dead Eye en el nivel 3, lo que supone la elección manual de objetivos.

- I seek and I find: Sitúa el Dead Eye en el nivel 5, de forma que muestra los puntos débiles.

- A simple life, a beautiful death: Añade al inventario armas básicas.

- A fool on Command: Emborracha a Arthur.

- Death is silence: Añade al inventario todas las armas de sigilo: machete, cuchillos arrojadizos, cuchillos envenenados, tomahawks,

- Better than my dog: El caballo oirá el silbido por muy lejos que esté.

- Run! Run! Run!: Aparece un caballo de carreras.

- You Flourish Before You Die: Rellena todas la barras de estado: salud, resistencia y el Dead Eye.

- You want punishment: Aumenta el nivel de búsqueda.

- You want Freedom: Reduce el nivel de búsqueda.

- You want more than you have: Aparece un caballo superior.

- Balance. All Is Balance: Sitúa el honor en el punto neutro.

- The Lucky be strong evermore: Proporciona resistencia infinita.

- Vanity. All is Vanity: Desbloquea toda la ropa.

Códigos que necesitan que exista un periódico determinado en el inventario, además de escribir la frase que hay entre el guión y los dos puntos.

- Abundance is the dullest desire: Proporciona munición infinita. Requiere tener el New Hanover Gazette N.º 27 que se compra en Valentine en el capítulo 1.

- Greed Is American Virtue: Añade al inventario la escopeta Pump-Action, el rifle Bolt y las pistolas Mauser y semiautomática. Disponible tras completar «Publicidad: El nuevo arte Americano» en el capítulo 3 .

- Virtue unearned is not virtue: Aumenta el honor al máximo. El periódico se puede comprar tras completar «Urban Pleasures» en el capítulo 4.

- You are a beast build for war: Aparece un caballo de guerra.El periódico se puede comprar tras completar el epílogo.

- Would you be happier as a clown?: Aparece una carreta de circo. El periódico se puede comprar tras completar el epílogo.

- You seek more than the world offers: Rellena y refuerza todas las barras de estado: salud, resistencia y Dead Eye. El periódico se puede comprar tras completar «El hijo del rey» en el capítulo 6.

- You long for sight but see nothing: Descubre el mapa. El periódico se puede comprar tras completar «Blood Feuds, Ancient and Modern» del capítulo 3