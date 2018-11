Las mujeres, maestras de la jugada Varias chicas prueban un videojuego en la anterior edición del Fun&Serious. / Borja Agudo Asaltan puestos clave de la industria del videojuego, que el próximo mes tiene en Bilbao su gran cita europea. El Fun&Serious reúne a cinco de sus 'heroínas' PASCUAL PEREA Martes, 13 noviembre 2018, 23:50

Algo está cambiando inexorablemente en el mundo del videojuego. Nacido y desarrollado como un reducto masculino de combates, aventuras y competiciones regadas de adrenalina y testosterona, relegaba a la mujer a programas de simulación social, moda, maquillajes y poco más. Incluso cuando el héroe hipermusculado de turno cedía el protagonismo a la mujer, ésta adoptaba una forma voluptuosa y recauchutada, concebida bajo los estereotipos del machismo más rampante. Afortunadamente, como en tantas otras facetas de la vida, las chicas empiezan a tomar el mando, tanto delante como detrás de la pantalla. No hay más que ver cómo ha evolucionado Lara Croft, la heroína de 'Tomb Raider', que se distancia de aquellas fantasías calenturientas mientras gana en profundidad e incluso se plantea, entre una y otra misión, reflexiones complejas sobre la maternidad y otras cuestiones.

«Yo diría que en la actualidad los usuarios de videojuegos se reparten al cincuenta por ciento entre hombres y mujeres», asegura Alfonso Gómez, director del Fun&Serious Game Festival, el mayor certamen europeo del género, cuya octava edición se celebrará en Bilbao del 7 al 10 de diciembre. «Es el signo de los tiempos. La industria del videojuego es muy joven, y aunque estuvo desde el principio capitalizada por los hombres en cada una de sus facetas, desde la creación hasta los ámbitos ejecutivos, en los últimos años la mujer se ha incorporado a todos los niveles, salvo quizá los puestos directivos, donde parece que sigue existiendo un techo de cristal. En el Fun&Serious llevamos un tiempo viendo movimientos femeninos que reclaman una mayor visualización, y este año decidimos que este era el momento para hablar de ellas y darles voz».

Lo han hecho a lo grande, atrayendo al certamen a las profesionales más influyentes y prestigiosas del mundo, que acudirán al Fun&Serious para aportar su punto de vista sobre la presencia de la mujer en el propio sector, sobre creatividad, narrativa, gestión ejecutiva y de equipos... Maestras de la jugada como la canadiense Jade Raymond, cocreadora y coproductora de la exitosa saga 'Assassin's Creed' y hasta hace unas semanas vicepresidenta de Electronic Arts, una de las compañías más punteras del sector. Como la diseñadora estadounidense Brenda Romero, una de las mujeres más influyentes de esta industria. Como la galardonada guionista inglesa Rhianna Pratchett, que ha tejido el hilo argumental de grandes éxitos como 'Mirror's Edge' o el reinicio de la saga 'Tomb Raider'. Como la también británica Marie Claire Isaaman, pionera en alfabetización digital, activista feminista y directora ejecutiva de Women in Games. O como la prometedora creativa canadiense Melissa MacCoubrey, directora narrativa de 'Assassin's Creed: Odyssey', una de las grandes superproducciones de este año.

Más grande que nunca

Ellas tendrán la responsabilidad de llenar con raudales de talento, creatividad e innovación el Bilbao Exhibition Centre (BEC), donde el Fun&Serious Game Festival se traslada este año con la ambición de dar cabida a decenas de miles de aficionados y ampliar el número de expositores en un recinto de 15.000 metros cuadrados. No en vano el F&S se ha convertido en una referencia de la industria a nivel internacional. Por la capital vizcaína pasaron el pasado año más de 25.000 personas, atraídas por un certamen que tiene como misión reconocer e impulsar el trabajo de productores, directores, artistas y desarrolladores de videojuegos y ayudar a situarlo en la categoría de obra de arte, a la altura del cine o la música. Lo hará a través de conferencias, coloquios, presentaciones, juegos y otras actividades tanto para empresas como para el público en general, en vertientes tan diversas como la artística, la sociológica y el negocio.

Las charlas correrán a cargo de las citadas pioneras y de otras figuras del prestigio de Fumito Ueda, creador de obras intemporales como 'ICO', 'Shadow of the Colossus' o 'The Last Guardian'; Joe Neate, productor ejecutivo de 'Sea of Thieves' y empeñado en crear innovadoras experiencias de juego no convencional; Lottie Evan y Alexis Kennedy, fundadores de Weather Factory y creadores del éxito 'indie' del año, 'Cultist Simulator'; el desarrollador Marcelo Careaga, director de Tencent Publishing en Miniclip; Adam Myers, CEO en funciones de Failbetter Games, archiconocida por su franquicia gótica 'Fallen London' y 'Sunless Sea', o Mark Aldrup, ingeniero de juego de 'Headup Games'.

Hasta que solo quede uno

Los ponentes compartirán su talento e ideas con aficionados, curiosos y desarrolladores independientes y esbozarán el futuro de una industria pujante que facturará este año 137.900 millones de dólares en el mundo y que en España genera empleo directo de calidad para 8.790 personas, con un impacto indirecto en la economía de 3.577 millones de euros. Pero serán muchos más los que indaguen en su presente disfrutando de las novedades de esta edición. Como 'Fortnite', el videojuego que arrasa en todo el mundo, convertido en icono de la cultura pop, citado por los raperos y emulado por Griezmann en la celebración de sus goles. Tendrá un espacio privilegiado en la Fun Zone, donde se instalarán cien puestos de juego en los que los competidores se irán eliminando hasta que solo quede uno, como mandan los cánones.

El western, otro género en alza, triunfará en esta edición gracias a 'Red Dead Redemption 2', el resultado del trabajo de más de mil personas durante ocho años, y que en solo tres días desde su lanzamiento ha facturado más de 700 millones de dólares en todo el mundo. No es de extrañar, con estos guarismos, que sea el más nominado para los premios Fun&Serious. La Fun Zone albergará otras competiciones de juegos deportivos, que año tras año mantienen un público fiel en las actualizaciones de FIFA, NBA, Fórmula 1...

Como viene siendo habitual en las últimas ediciones, el festival cambiará de sede el último día para trasladarse al Museo Guggenheim Bilbao, donde se celebrará una exclusiva gala de entrega de los premios Titanium a los mejores videojuegos del año.

Asistentes del año pasado ponen a prueba sus habilidades. / B. Agudo

El Fun&Serious Cuándo Entre los días 7 y 10 de diciembre. Dónde En el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo. El último día se celebrará la gala de entrega de premios en el Museo Guggenheim. Cómo A través de conferencias y coloquios a cargo de los más reputados profesionales de la industria, presentaciones, demos, juegos...