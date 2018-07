Las sucesoras de PS5 y Xbox Scarlet prescindirán de lector óptico según nuevas voces Lector de disco de PlayStation 4 / Web La industria ratifica las predicciones de Michael Olson, quien fijó la muerte del formato físico en 2020 SARA BORONDO Martes, 3 julio 2018, 13:12

Desde hace unos años va ganando adeptos la opinión de que los videojuegos en formato físico están condenados a la extinción en pro de la distribución digital. Los últimos en hablar han sido Tancred Dyke-Wells y Neil Millstone, creadores de Smoke and Sacrifice y cofundadores de Solar Sail Games, quienes, en unas declaraciones a Gamingbolt.com, han afirmado que los discos físicos son una tecnología anticuada y que la popularización de las retransmisiones de servicios como Netflix o Spotify han cambiado el consumo de entretenimiento de la gente.

Ahora que se empieza a hablar de la siguiente generación de consolas, esto podría suponer que cuando salgan será cuando se dé ese paso de eliminar los videojuegos en formato físico. «Si no, tal vez en la siguiente generación… pero va a suceder».

Quienes piensan que los videojuegos seguirán saliendo en caja al menos a medio plazo, argumentan que con las capacidades de las redes actuales es difícil que los jugadores acepten el tiempo que supondría descargar un juego de decenas de gigabytes; es un argumento que reconocen los cofundadores de Solar Sail Games: «si [los juegos] son incluso más grandes en los próximos tiempos esto podría suponer que los discos seguirían un poco tiempo más».

En el mes de junio también se pronunció en esta direccion Yves Guillemot, CEO de Ubisoft, quien dijo que a las consolas les queda una generación de vida antes de desaparecer a favor de los juegos retransmitidos a través de múltiples dispositivos. En una entrevista concedida a Variety, Guillemot explicó que el hecho de llevar los juegos AAA a más pantallas es una de la grandes innovaciones de la industria.

El analista Michael Pachter consideró hace un mes en su programa de Youtube Pachter Factor que las siguientes consolas seguirán teniendo formato físico «porque no puedes vender una consola sin las tiendas, son un bien físico que está en la tienda, no puedes descargarte una consola. Entonces no puedes decirle a las tiendas: 'promociona y vende mi consola, pero no va a haber juegos. Cuando la hayas vendido al cliente ya nos encargamos nosotros y a ti que te den', [los fabricantes de consolas] deberán hacer esa concesión a la tienda de que el consumidor volverá y comprará discos», afirmó Pachter, quien también apuntó como segunda razón que quienes compran un juego y luego lo venden o quienes compran de segunda mano como consumidores que se perderían sin el formato físico.

Pachter sí cree que la tendencia es imitar el modelo de PC, y que en el siguiente ciclo de consolas Microsoft dará más importancia a su servicio Play Anywhere (que permite jugar indistintamente en consola y en PC) que a la propia Xbox y que los dispositivos inteligentes cambiarán los hábitos complementando el papel de las consolas para jugar. Phil Spencer, máximo responsable de Xbox, apuntó a que en el futuro lo importante será «que la gente pueda disfrutar del título sin importar el dispositivo o la plataforma que tenga delante».

Pero quien ha sido más radical sobre el futuro digital de los videojuegos ha sido el analista Michael Olson, de Piper Jaffray, quien ha realizado un informe en el que sostiene que para 2020 las ventas de videojuegos serán «100% digitales en 2020» para editoras como Electronic Arts, Activision Blizzard o Take Two Interactive, quienes conseguirían así unos márgenes de beneficio mucho mayores a los actuales.