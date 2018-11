Level Up! Pokémon Let's Go, la negativa de Sony al E3 y Fallout 76 en nuestro podcast semanal El lanzamiento de PlayStation 5, más cerca FS GAMER Viernes, 23 noviembre 2018, 11:07

Noveno programa de la quinta temporada de Level Up!, el podcast de FS Gamer y Fun & Serious Game Festival. Esta semana disertamos sobre el exitoso lanzamiento de Pokémon Let's Go Pikachu & Eevee para Nintendo Switch: ¿un revulsivo para la franquicia de los monstruos de bolsillo?

También comentamos la decisión de Sony de no acudir a la próxima Electronic Entertainment Expo, la mayor feria del videojuego, lo que también atañe a su tradicional conferencia de prensa. ¿Está PlayStation 5 más cerca de lo que pensamos?

Por último, el lanzamiento de Fallout 76 está suscitando toda clase de críticas.

En esta entrega participan Jorge Garmendia, Marc Fernández, Raúl Romero y Julen Pradas. Si también lo queréis vosotros, ya sabéis: enviadnos vuestras notas de audio vía WhatsApp, al número 635 14 43 66.