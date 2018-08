Nintendo concreta su catálogo para los próximos meses en la Gamescom 2018 Super Mario Party / Nintendo Super Mario Party llega a Switch el 5 de octubre SARA BORONDO Miércoles, 22 agosto 2018, 11:44

Nintendo ha llevado a la feria Gamescom que se está celebrando en Colonia (Alemania) algunos de los juegos que van a salir en los próximos meses, con información nueva sobre algunos de ellos, como el pack limitado que saldrá de Super Mario Party que incluirá una copia física del juego y un par de mandos Joy-con (verde neón y rosa neón) a partir de 23 de noviembre.

Los asistentes a la feria podrán probar por primera vez Super Mario Party y el recientemente anunciado Diablo III Eternal Collection de Blizzard Entertainment.

Entre las novedades, hay nuevo metraje de Super Smash. Bros. Ultimate, que llegará a Switch el 7 de diciembre, con los últimos personajes anunciados: Kign K.Rool, Samus Oscura y Chrom.

Diddy Kong se unirá al plantel de personajes de Mario Tennis Aces como personaje rápido que se columpiará de liana en liana para dar su golpe especial. Del 1 al 30 de septiembre lo conseguirán los jugadores que disputen un torneo online y después de esa fecha estará disponible para todos los jugadores.

Para los amantes de los robots gigantes llegará el año que viene Daemon X Machina, un juego de Marvelous producido por Kenichiro Tsukuda que pondrá a los jugadores a cumplir una serie de misiones a los mandos de armaduras de combate personalizables llamadas Arsenals.

InkyPen, la aplicación para leer comics en formato digital, llegará en exclusiva a la eShop de Nintendo Switch en noviembre. Pagando una suscripción mensual los usuarios tendrán tarifa plana para leer tantos cómics como deseen, incluyendo series tan populares como Juez Dredd, Metabarón, Sonic The Hedgehog o Dark Souls.

3DS recibirá también juegos de Nintendo el último trimestre del año. Luigi, el hermano de Mario, estará limpiando una tenebrosa mansión de fantasmas en Luigi´s Mansion para la familia de consolas Nintendo 3DS a partir del 19 de octubre.

Estas son las fechas de lanzamiento de los próximos títulos anunciados de Nintendo:

- Monster Hunter Generations Ultimate (CAPCOM). Nintendo Switch. 28 de agosto de 2018.

- SNK HEROINES Tag Team Frenzy (NIS America, Inc.). Nintendo Switch. 7 de septiembre de 2018.

- YO-KAI WATCH BLASTERS: Escuadrón del perro blanco & YO-KAI WATCH BLASTERS: Liga del gato rojo (LEVEL-5). Nintendo 3DS family systems. 7 de septiembre de 2018.

- Nintendo Labo Toy-Con 03: Kit de vehículos. Nintendo Switch. 14 de septiembre de 2018.

- Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country. Nintendo Switch. 14 de septiembre de 2018 para poseedores del juego y el Pase de Expansión; 21 de septiembre como edición física independiente del juego.

- EA SPORTS FIFA 19 (Electronic Arts, Inc.). Nintendo Switch. 28 de septiembre de 2018.

- DRAGON BALL FighterZ (BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.). Nintendo Switch. 28 de septiembre de 2018.

- Super Mario Party. Nintendo Switch. 5 de octubre de 2018.

- The World Ends With You -Final Remix-. Nintendo Switch. 12 de octubre de 2018.

- Dark Souls: Remastered (BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S. Nintendo Switch. 19 de octubre de 2018.

- Luigi's Mansion. Nintendo 3DS family systems. 19 de octubre de 2018.

- Pokémon: Let's Go, Pikachu! +Pokémon: Let's Go, Eevee! Nintendo Switch. 16 de noviembre de 2018.

- Super Mario Party + par de Joy-Con (Verde Neón/Rosa Neón). Nintendo Switch. 23 de noviembre de 2018.

- Super Smash Bros. Ultimate. Nintendo Switch. 7 de diciembre de 2018.

- Diablo III Eternal Collection (Blizzard Entertainment). Nintendo Switch. 2018.

- DAEMON X MACHINA. Nintendo Switch. 2019.