El Nantes da la bienvenida a Lucas Evangelista con un vídeo de Fortnite Lucas Evangelista a lo Fortnite El fútbol y el battle royale tienen una inesperada conexión

El juego más famoso del momento, Fortnite, y el fútbol están teniendo unas conexiones inesperadamente potentes. El último puente entre esos dos mundos lo ha tendido el FC Nantes, que ha dado la bienvenida al club a su último fichaje, Lucas Evangelista, con un vídeo de Fortnite. La grabación empieza en la sala de espera de una partida con tres jugadores: Valrongier_28 (el centrocampista Valentin Rongier), Coach_Miguel (el entrenador del equipo, Miguel Cardoso) y DiegoCarlos 3 (defensa) para pasar a mostrar como caen desde el autobús de batalla a la isla del juego y llegan hasta uno de los campos de fútbol que hay. A continuación aparece saludando Evangelista y, al final, se ven la expresión «Bem Vindo» escrita con las construcciones de Fortnite.

Il y a du nouveau dans la squad... pic.twitter.com/NIqLdwqklC — FC Nantes (@FCNantes) 27 de julio de 2018

Antes del Nantes fue la Liga de Fútbol Profesional la que utilizó recursos del juego para referirse al fútbol, con un tweet que incluía un vídeo en el que mostraba una jugada de Lucas Hernández escapando de una tormenta como las que se producen en el juego. El tweet obtuvo 6.800 me gusta y fue retuiteado 3.000 veces.

Los clubes y ligas son conscientes de que los futbolistas y los aficionados más jóvenes están entre los innumerables jugadores del battle royale de Epic y parece lógico que quieran conectar con ellos utilizando esta simbología que todos entienden. De hecho, en la última temporada de la bundesliga alemana los jugadores remedaban gestos de los personajes de Fortnite como los bailes o poner vendas en el brazo de sus compañeros, que es como se cura en el juego de Epic. Una de las danzas más populares es Take the L en la que el personaje lanza las piernas mientras dibuja una L con una mano sobre su frente. Lewis Holtby (del Hamburgo), Fabian reese (de SpVGG Greuther Fürth) y Daniel Ginczek (VFB Stuttgart) han usado esta celebración, mientras que Timo Werner (RB Leipzig) y Julian Brandt (Bayer Leverkusen) han optado por remedar el uso del pico, pero quien el caso más conocido es el del francés Antoine Griezman, jugador del Atlético de Madrid, quien suele celebrar los goles realizando el Take the L; incluso lo hizo tras marcar durante el mundial de Rusia. En España se sabe que Dani Carvajal es también un grand aficionado al juego y subió a su cuenta de Twitter un pantallazo de una victoria magistral.