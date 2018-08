Damnview: Built From Nothing, el juego español sobre la hostilidad del capitalismo Damnview: Built From Nothing / Brainwash Gang Es obra del estudio Brainwash Gang y lo publicará Sindiecate Arts SARA BORONDO Jueves, 30 agosto 2018, 14:55

La cultura occidental y las clases sociales son el telón de fondo del simulador de mundo abierto Damnview: Built From Nothing, obra del estudio madrileño Brainwash Gang y editado por Sindiecate Arts. Unos personajes con aspecto de animales humanizados intentan ganarse la vida en trabajos precarios debatiéndose entre dos peligros: ser absorbido por el sistema y formar parte de la maquinaria o quedarse al margen de la sociedad, lo que lo convierte en un toque de alerta sobre la desesperación, la hostilidad del capitalismo y la necesidad de buscar un futuro mejor.

El jugador puede aceptar diversos trabajos, ya sea como taxista, en un videoclub o una lavanderia, o ser traficante de drogas o de objetos robados. Con el dinero que consiga construirá su hogar e intentará seguir adelante, aunque a veces la sociedad tenga otros planes.

La ciudad funciona como un gran monstruo contra el que luchar a base del esfuerzo del día a día durante toda la vida o usando los puños y dinero sucio. Hay que decidir hasta dónde está cada uno dispuesto a llegar por sobrevivir y conseguir triunfar. Los jugadores descubrirán la ciudad a través de su gente, procedente de distintas culturas y clases sociales. Cada personaje tiene su propia historia y ambiciones para la vida.

Damnvewi: Build From Nothing saldrá a la venta el año que viene para PC, Xbox One, PlayStation 4 y Switch.