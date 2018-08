Battle for Azeroth bate récord en World of Warcraft World of Warcraft: / Blizzard La nueva expansión vendió en el lanzamiento más de tres millones de unidades SARA BORONDO Viernes, 24 agosto 2018, 12:45

La nueva expansión de World of Warcraft, Battle for Azeroth, vendió 3,4 millones de unidades el 14 de agosto, día de su lanzamiento, batiendo el récord en la serie que tenía la expansión anterior, Legion, que vendió 3,3 millones de unidades cuando salió en 2016.

En noviembre de 2004 salió al mercado World of Warcraft para hacer historia en la industria del videojuego. Con este juego se extendió hasta límites insospechados la popularidad de los llamados Massive Multiplayer Online Role Playing Games (MMORPGs), juegos de rol en los que centenares de jugadores comparten el mundo de juego en un mismo servidor para colaborar en distintas misiones o combatir entre sí. Durante estos 14 años la lucha entre la Horda y la Alianza ha sido la reina del género pese a que no es gratuito y hay que pagar una suscripción mensual por jugar.

La primera expansión, The Burning Crusade, llegó en 2007 y la segunda, Wrath of the Lick King, en 2008, cuando había 12 millones de suscriptores combatiendo en Azeroth, el mundo del juego. Desde entonces llega una cada dos años. La de 2014, Warlords of Draenor, marcó un mínimo histórico con 5,5 millones de suscriptores, pero desde entonces el juego se ha recuperado con Legion en 2016 y ahora los datos de ventas de Battle for Azeroth indican que sigue la línea ascendente de World of Warcraft.

Battle for Azeroth sube hasta 120 el nivel máximo de los personajes del juego e incluye gran cantidad de contenido nuevo como seis zonas -entre ellas el reino marinero de Kul Tiras para el Reino de la Alianza y el territorio dominado por los trols Zandalar para el Imperio de la Horda-, o nuevas razas jugables. En las próximas semanas se activará Stromgarde, el primer frente de guerra en el que 20 jugadores lucharán juntos por el control de un bastón en las Tierras altas de Arathi.

El 4 de septiembre se abrirá la raid Uldir, una estandica de titanes en la que están los fallidos experimentos de los dioses antiguos y comenzará la primera temporada de jugador contra jugador de la expansión y la primera temporada de mazmorras de piedra angular mítica.