PES 2019 fue el videojuego más vendido en España este agosto PES 2019 / Konami Le siguieron GTA V y la expansión de WoW: Battle for Azeroth SARA BORONDO Miércoles, 12 septiembre 2018, 11:15

La Asociación Española de Videjuegos ha proporcionado los datos de ventas de GFK de videojuegos en España el pasado mes de agosto. Encabeza el ranking la versión de PS4 de Pro Evolution Soccer 2019 (que también es el segundo juego más vendido de Xbox One) seguida de otro juego de PS4, Grand Theft Auto V, y la nueva expansión de World of Warcraft: Battle for Azeroth. A continuación se sitúan dos juegos de Switch, Mario Kart 8 Deluxe y Super Mario Odyssey, en los puestos cuarto y quinto respectivamente.

Completan la lista de los diez juegos más vendidos F1 2018 Headline Edition (PS4), Mario Tennis Aces (Switch), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch), Go Vacation (Switch) y God of War (PS4).

De estos títulos destaca el caso de Grand Theft Auto V, un juego que salió hace ya más de tres años y que se mantiene en lo más alto de las listas de ventas gracias a actualizaciones y eventos semanales. Además de la segunda posición entre los juegos más vendidos en todas las plataformas en la versión de PS4, GTA V es el primero en la lista de Xbox One, el tercero en la de PS3 y el segundo en la de Xbox 360.

Battle for Azeroth copa los tres primeros puestos de la única plataforma en la que ha salido, PC, con la edición normal en primer lugar, seguida de la Collector's Edition y la de descarga digital.