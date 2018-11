Kenai Games y su 'Aleph' estarán en la Indie Zone de Fun & Serious Aleph / Kenai Games El festival tendrá lugar del 7 al 10 de diciembre en Bilbao JOSÉ CARLOS CASTILLO Miércoles, 7 noviembre 2018, 09:40

Fun & Serious Game Festival refuerza su compromiso con el segmento del desarrollo independiente en nuestro país. Es por esto que la 'Indie Zone' de su octava edición albergará el mayor número de stands hasta la fecha, donde los estudios más talentosos mostrarán sus proyectos en curso al centenar de editoras, inversores y medios de comunicación asistentes.

También a los más de 30.000 visitantes que pisarán la Fun Zone del Bilbao Exhibition Center. La nueva ubicación del mayor festival europeo garantiza 15.000 metros cuadrados a disposición del ocio electrónico, con puestos de juego para todos los públicos; áreas sobre robótica, realidad virtual y YouTube; food trucks y los inevitables deportes electrónicos. A este último respecto, Fortnite jugará un papel determinante, con la mayor arena de competición disputada en nuestras fronteras.

Pero volviendo a la Indie Zone, seguimos repasando los títulos que la coparán, sometiendo a sus responsables a nuestro consabido 'cuestionario indie'. Hoy hablamos con Kenai Games, quienes exhibirán 'Aleph'.

¿Cómo se formó vuestro estudio?

«La idea de la empresa surgió inicialmente con el planteamiento de un proyecto independiente que, animado por nuestro amor a este medio, demostrara y sentenciara que los videojuegos son un arte. Por ello empezamos con el desarrollo de la obra que vamos a mostrar en F&S».

«Gracias a la constancia, el buen rendimiento y la gran implicación de los participantes en ese entonces, elaboramos la idea de vincular, ya no solo esta, si no todas las obras que hiciéramos a un nombre que representara el videojuego como una forma de expresión, a Kenai Games».

¿Cuántas personas lo integran?

«Cuatro personas: un programador, un narrative designer, un game designer y una artista. Además, colaboramos con distintos perfiles si lo necesitamos: animadores, delineantes o músicos, que también participan en el desarrollo de los proyectos».

¿Qué juego mostraréis en la Indie Zone?

«La obra en cuestión se llama Aleph».

«Aleph es una experiencia narrativa enmarcada en los géneros de plataformas y exploración. Se basa en un universo distópico en el cual la protagonista sirve como medio para mostrar la sociedad y la situación que nosotros planteamos. Entra dentro del juicio del jugador decidir cómo transcurrirán la infinidad de historias que engloban el relato, encontrándose con situaciones que le pueden imbuir tanto rabia y dolor, como esperanza e ilusión».

«Como bien hemos dicho, el plataformeo forma una parte esencial de la dinámica del juego. Sus mecánicas se basan en puzles lógicos, toma de decisiones y la utilización de la narrativa, tanto visual como escrita, como herramienta».

«En un principio, Aleph estará disponible para PC, pero no cerramos las distintas opciones disponibles (PS4, Xbox One, Nintendo Switch...)».

¿Cuáles están siendo vuestras influencias?

«La mayoría de los juegos que nos han influenciando son del mismo género o parecido. Entre ellos se encuentran: Limbo, Little Nightmares, Inside, Hollow Knight, Ori and the Blind Forest y Child of Light».

«Limbo, Little Nightmares e Inside nos han influenciado en la ambientación y escenificación del universo».

«Hollow Knight y Ori and the Blind Forest nos han influenciado en las mecánicas y en el diseño de niveles».

«Finalmente, Child of Light nos ha influenciando en el arte y los aspectos estéticos».

¿Cómo lo distinguiréis de otros juegos similares?

«Por nuestro enfoque de la industria, entendiendo el videojuego como un método artístico y comunicativo mediante el cual expresamos ideas y emociones y, finalmente, nuestra visión del mundo. La mezcla de narrativa y mecánicas lógicas en un juego tan complejo y de una profundidad y trasfondo enormemente enriquecidos, que dan lugar a una cantidad de horas jugables muy por encima de la media en este género de juegos. Además de su amplío contenido, este está mostrado de una forma más directa y menos metafórica, por lo que da lugar a situaciones más vivas y realistas; situaciones que pueden trasladarte a través de la pantalla».

«También queremos transmitir la empatía con los personajes, de tal modo que entendáis, descubráis, analicéis, aprendáis y sintáis simultáneamente, reforzando ese sentimiento de realismo y empirismo».

«Además, despertaremos la parte crítica del jugador, que detectará muchas analogías con un universo, a priori, muy diferente a lo cotidiano».

¿Cuál es el mayor reto que estáis afrontando con su desarrollo?

«El tiempo disponible para realizar tanto la organización como el desarrollo del proyecto. Específicamente podríamos hablar de los retos a los que nos hemos tenido que enfrentar para elegir un estilo artístico, el cual tuviera un toque personal, elaborado y atractivo para el público».

¿Cuáles están siendo vuestras vías de financiación?

«El capital inicial procede de nuestros ahorros. Sin embargo, el siguiente paso es la financiación mediante Kickstarter, campaña que presentaremos en F&S. También estamos interesados en hablar con los inversores que acudan al evento».

¿Qué esperáis de un evento como Fun & Serious Game Festival?

«Conocer a gente del sector, tanto desarrolladores como reviewers, además de inversores. También la oportunidad de poder mostrar nuestra obra al público, aumentar la propia visibilidad de la empresa y sus juegos y enriquecernos de cada uno de los participantes del evento».

¿Qué consejos daríais a quienes se aventuran en el ámbito del desarrollo indie?

«Les diríamos, desde nuestra experiencia y opinión, que se sostengan bajo tres pilares fundamentales: las ideas, el dinero y un equipo. Los tres son igual de importantes. No es necesario tener una idea revolucionaria ni única, tampoco gastarse lo que no tienes, ni tener un equipo de 50 personas, pero la mezcla de una idea llamativa, la disponibilidad a realizar una inversión y el potencial de formar un equipo capaz, sientan la base de futuros éxitos».

¿Cuál es vuestra principal reivindicación sobre la industria del desarrollo independiente en nuestro país?

«Es algo que poco a poco se está haciendo, pero creemos que se debe dar un mayor apoyo a la innovación; reforzar el sentimiento emprendedor entre los jóvenes, aumentar la visibilidad de las ayudas y opciones disponibles y, también, ampliar el conocimiento sobre qué son y qué aportan las pequeñas y medianas empresas».