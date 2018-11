'Endling' es el juego de Herobeat Studios para la Indie Zone de Fun & Serious Endling / Herobeat Studios El festival tendrá lugar en Bilbao, del 7 al 10 de diciembre JOSÉ CARLOS CASTILLO Miércoles, 14 noviembre 2018, 11:41

Fun & Serious Game Festival refuerza su compromiso con el segmento del desarrollo independiente en nuestro país. Es por esto que la 'Indie Zone' de su octava edición albergará el mayor número de stands hasta la fecha, donde los estudios más talentosos mostrarán sus proyectos en curso al centenar de editoras, inversores y medios de comunicación asistentes.

También a los más de 30.000 visitantes que pisarán la Fun Zone del Bilbao Exhibition Center. La nueva ubicación del mayor festival europeo garantiza 15.000 metros cuadrados a disposición del ocio electrónico, con puestos de juego para todos los públicos; áreas sobre robótica, realidad virtual y YouTube; food trucks y los inevitables deportes electrónicos. A este último respecto, Fortnite jugará un papel determinante, con la mayor arena de competición disputada en nuestras fronteras.

Volviendo a la Indie Zone, continuamos repasando los títulos que la coparán, sometiendo a sus responsables a nuestro consabido 'cuestionario indie'. Hoy hablamos con Herobeat Studios, quienes andan detrás de 'Endling'.

¿Cómo se formó vuestro estudio?

«En febrero de 2018, en una cafetería cerca de la Sagrada Familia. Javier Ramello, un programador alicantino, le presentó a su ex-compañero de trabajo, Pablo Hernández, artista 2D de origen ilicitano, una idea muy temprana que acabaría evolucionando en Endling. Ambos se encontraron compartiendo su inquietud por crear juntos este proyecto, que tenía como objetivo transmitir una preocupación social, un producto que dejase huella».

« 'O hacemos algo de lo que nos sintamos orgullosos, o no hacemos nada'. Con estas palabras de Pablo comenzó la aventura de Herobeat Studios. Queríamos aprovechar el hecho de que la brecha generacional que hace unos años restringía el público de un videojuego a niños y adolescentes, se va cerrando, y podemos enfocar nuestra obra a una población más madura, interesada por temáticas más profundas. Desde un inicio supimos que queríamos sensibilizar a los jugadores representando un universo distópico donde poder plasmar nuestras preocupaciones en torno a la problemática medioambiental, y todo ello a través de los ojos de un animal inocente».

«El siguiente paso fue clave. Nos pusimos en contacto con otros compañeros con los que habíamos trabajado previamente, y no dudaron en unirse».

¿Cuántas personas lo integran y cómo es vuestro día a día?

«El equipo de Herobeat Studios está compuesto por profesionales de varias nacionalidades. Contamos tanto con juniors como con veteranos con amplia experiencia en empresas del sector de desarrollo de videojuegos como Atari, King, EA o Gameloft entre otras».

«Hasta catorce integrantes cubren roles muy diversos y a la vez necesarios para un videojuego de la talla de Endling. A pesar de que es nuestra primera aventura como empresa, gran parte del equipo ya ha trabajado en anteriores proyectos juntos. En nuestro día a día tratamos de mantener a raya la tensión, a través de un horario laboral flexible y metodologías ágiles, marcándonos metas a corto, medio y largo plazo».

¿Qué juego mostraréis en la Indie Zone?

«Endling es un videojuego de aventura 3D de desplazamiento lateral para PC/MAC y consolas, que sigue el viaje del último zorro del planeta. Tendrá que mantener con vida a sus cachorros en un futuro distópico, donde la sobreexplotación de los recursos naturales ha puesto en peligro la fauna global».

«Cada escenario de Endling trata un tema de gran impacto social, como la ganadería intensiva, la contaminación de los mares y ríos, la acumulación de residuos, la superpoblación o el cambio climático».

«La problemática actual respecto a estos temas, ha hecho que el medio ambiente esté en boca de todos y haya aumentado la preocupación de los ciudadanos por las posibles consecuencias que tiene un tratamiento nocivo del medio que nos rodea. Términos como 'desarrollo sostenible' suenan continuamente en los medios de comunicación, es un tema de actualidad y que nos concierne a todos, es importante que sea explicado para conseguir que llegue a toda la población».

«En Herobeat Studios queremos hacer uso de los videojuegos para llegar tanto a una masa de jóvenes a los que no alcanzan otros medios de comunicación tradicionales, como a una población más madura, interesada por temáticas más profundas, gracias a que la brecha generacional (que hace unos años restringía el público objetivo de un videojuego a niños y adolescentes), se ha cerrado».

¿Cuáles están siendo vuestras influencias?

«La industria de los videojuegos cuenta con un amplio repertorio de proyectos de éxito internacional, juegos introspectivos con un gran valor de producción, como 'Inside', de Playdead, u otros que tratan temas sensibles, como el acoso escolar, las consecuencias en los menores que han sido víctimas de terrorismo o actos de guerra o como 'This War of Mine', desarrollado por 11 bit studios».

¿Cómo lo distinguiréis de otros juegos similares?

«La mezcla de mecánicas de sigilo y supervivencia centrada en la protección de tres cachorros indefensos, acompañado por una narrativa muy cuidada y un apartado visual a destacar, conforma una combinación innovadora. Endling es un drama sobre la vida y la muerte, y sobre el instinto de supervivencia como factor intrínseco en la naturaleza de todos los seres vivos de la tierra, incluyendo al ser humano. Nuestro objetivo es dejar huella en cada jugador, y que al finalizar esta aventura, antes de dejar el mando, se despierte un momento de autocrítica y concienciación».

¿Cuál es el mayor reto que estáis afrontando con su desarrollo?

«Conseguir financiación es el talón de aquiles de la mayoría de estudios independientes en España. Para conseguir inversión es necesario desarrollar una demo jugable, especialmente cuando el equipo es joven y no puede demostrar éxitos previos. Esta demo puede llevar meses por parte de un equipo de alta cualificación».

¿Cuáles están siendo vuestras vías de financiación?

«Actualmente estamos auto financiando el proyecto. Invertimos nuestros ahorros en el desarrollo de Endling y buscamos inversión privada por parte de un publisher para que nos acompañe durante el resto del proceso a cambio de un adelanto de las ventas».

«Además recibimos una ayuda económica por parte de GameBCN, una incubadora de Barcelona, que seleccionó a 5 proyectos y nos ofreció un espacio de trabajo y mentorías por parte de profesionales del sector durante seis meses. Esto nos dio el empujón que necesitábamos para tirarnos a la piscina».

«Estar en contacto con el Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) también está resultando muy positivo para nosotros, ya que ofrecen diferentes vías de financiación, como ayudas a la internacionalización, o préstamos participativos».

¿Qué esperáis de un evento como Fun & Serious Game Festival?

«Esperamos dar visibilidad a nuestra empresa y proyecto, hacer contactos de prensa especializada, distribuidores e inversores que compartan nuestra visión y entiendan el valor añadido de un producto como Endling».

¿Qué consejos daríais a quienes se aventuran en el ámbito del desarrollo indie?

«Descartando aquellos casos en los que el proyecto no se realice con fines comerciales, es muy importante validar la idea lo antes posible. Un prototipo, una demo técnica, o idealmente un corte vertical son realmente útiles, especialmente en un estudio indie donde los escasos recursos de un desarrollador no pueden utilizarse en generar varios proyectos paralelos y utilizar una estrategia de AB testing para descartar aquellos que no tengan salida. Un publisher o la propia comunidad pueden validar esta versión temprana del proyecto».

¿Cuál es vuestra principal reivindicación sobre la industria del desarrollo independiente en nuestro país?

«La ausencia de suficientes ayudas a la emprendeduría en España es un problema muy grave, y esto afecta especialmente al sector de los videojuegos, ya que los desarrollos por lo general son caros, largos y los ingresos no llegan hasta el lanzamiento. Esto fomenta el hecho de que la mayoría de estudios de videojuegos sean mini-empresas con una esperanza de vida muy corta».