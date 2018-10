Bound Games mostrará 'Skapp' en la Indie Zone de Fun & Serious

Año tras año, Fun & Serious Game Festival refuerza su compromiso para el segmento del desarrollo independiente en nuestro país. Es por esto que la 'Indie Zone' de su octava edición albergará el mayor número de stands hasta la fecha, donde los estudios más talentosos mostrarán sus proyectos en curso al centenar de editoras, inversores y medios de comunicación asistentes.

También a los más de 30.000 visitantes que pisarán la Fun Zone del Bilbao Exhibition Center. La nueva ubicación del mayor festival europeo garantiza 15.000 metros cuadrados a disposición del ocio electrónico, con puestos de juego para todos los públicos; áreas sobre robótica, realidad virtual y YouTube; food trucks y los inevitables deportes electrónicos. A este último respecto, Fortnite jugará un papel determinante, con la mayor arena de competición disputada en nuestras fronteras.

Pero volviendo a la Indie Zone, durante las próximas semanas revelaremos los títulos que la coparán, sometiendo a sus responsables a nuestro consabido 'cuestionario indie'. Hoy toca el turno a Bound Games, quienes mostrarán 'Skapp'.

¿Cuándo y cómo se formó vuestro estudio?

«Todo empezó mientras Víctor Sánchez, actual community manager y diseñador 3D en Bound Games, estudiaba un grado superior relacionado con la creación de modelos 3D para videojuegos y entornos interactivos en una escuela de Valencia. Por entonces, su conocimiento relacionado con la industria a través de medios de comunicación era lo suficientemente alto y consolidado como para saber que se trataba de una verdadera vocación. Durante ese periodo en Valencia, se le ocurrió una forma de darle una auténtica vuelta de tuerca a los juegos relacionados con el skate, hobby por el cual a día de hoy siente gran pasión junto con los tres compañeros que forman parte de su equipo. Unos meses más tarde conocimos a Jorge, actual programador junto con Adrián, quien empezó por entonces a volcarse por completo con nuestro proyecto«.

¿Cómo es vuestro día a día?

«Actualmente somos 4 personas en el equipo: Adrián Enríquez se encarga de programar la red neuronal del juego para el reconocedor de gestos de «Skapp»; Jorge Puerto se ocupa de programar en Unity todo lo relacionado con la interfaz y el sistema de juego; Casto Sánchez es nuestro diseñador y animador 2D y Víctor Sánchez se ocupa del diseño de mecánicas y los modelos 3D junto a las redes sociales«.

«En estos momentos, tanto Víctor como Jorge y Casto viven en Albacete y trabajan juntos cada uno desde su casa a través de herramientas como Skype o Discord. Adrián, por otro lado, vive en Castellón puesto que está en proceso de terminar la carrera de ingeniería informática y matemáticas a la vez que nos ayuda cuando lo precisamos con el desarrollo del videojuego».

¿Qué juego mostraréis en la Indie Zone?

«Nuestro proyecto principal es 'Skapp', un concepto de juego nacido en el año 2016 basado en la idea de convertir nuestro teléfono móvil en un skate con el que simularemos hacer los mismos movimientos que haríamos con una tabla en la realidad, elevando el dispositivo con nuestros dedos«.

«A raíz de todo esto pensamos en llevar a cabo la idea de recrear el clásico 'Game of Skate', tan popular alrededor del colectivo skater. En este juego, un jugador comienza marcando un truco que el resto de jugadores deberá copiar. Si un jugador lo falla, obtendrá una letra (la primera sería la «S», la segunda la «k»...). Cuando un jugador complete la palabra Skate, perderá la partida«.

«A través de 'Skapp', nuestro objetivo es llegar al máximo número de personas posible. Queremos que este juego sea una alternativa para pasar un buen rato con los amigos, sobre todo para esa gente que no puede patinar durante los días de lluvia que se suelen detestar cuando eres muy aficionado al mundo del patín. Consideramos que 'Skapp« será una vía de 'Skappe', de ahí su nombre, además de la combinación tipográfica de las palabras 'Skate' y 'app'.

«Estamos muy seguros de que esta aplicación estará en la línea de los gustos y de los juegos más deseados por los skaters. Actualmente tenemos la casi absoluta certeza de que será un juego que se irá transmitiendo de unas personas a otras como algo ingenioso, curioso y divertido que rompe con las normas y mecánicas habituales que estamos acostumbrados a ver constantemente«.

«En un principio tenemos pensado lanzar el juego en 2019 para Android. El hecho de desarrollarlo para iOS dependerá de si encontramos métodos de financiación o no, puesto que, por temas de compatibilidad respecto a la red neuronal del juego, habría que rehacerlo prácticamente desde cero«.

¿Cuáles están siendo vuestras influencias?

«Por lo general nos consideramos apasionados por los juegos vinculados al desarollo independiente. Nos encanta ver cómo pequeñas compañías como la nuestra van creciendo poco a poco hasta materializar un concepto. Por supuesto que también nos gusta la élite, aunque nos vemos, quizás, más influenciados por esos desarrollos que se salen un poco más de los márgenes establecidos por las grandes empresas que se dirigen a públicos más amplios y genéricos«.

¿Cómo lo distinguiréis de otros juegos similares?

«Aquí la respuesta es clara y concisa. Existen numerosos juegos de skate que han triunfado a lo largo de los años como pueden ser 'Tony Hawk´s', 'Skate', 'Ollie Ollie', 'Touchgrind' o 'Skate it' ».

« 'Skapp' es un concepto muy distinto en el que dejamos los clásicos botones a un lado y pasamos a ser nosotros, los jugadores, quienes lanzamos el móvil simulando las vueltas de los trucos reales sobre una superficie acolchada para no dañar el dispositivo. Este tipo de mecánicas no se han aplicado aún en ningún juego del estilo, por lo que consideramos que puede triunfar entre un público objetivo y no tan objetivo como pudimos comprobar en el pasado Gamepolis 2018, en el que a la gente que pasaba por nuestro stand por el simple hecho de ver este nuevo concepto se les escapaba una sonrisa, lo probaban para curiosear e incluso avisaban a más personas para que vinieran a conocerlo«.

¿Cuál es el mayor reto que estáis afrontando con su desarrollo?

«Sobre todo llegar a conseguir que la aplicación funcione en todos o casi todos los dispositivos, ya que el giroscopio de algunos móviles no funciona de forma totalmente precisa. Necesitamos realizar ajustes minuciosos para que esto ocurra en la menor medida de lo posible«.

¿Cuáles están siendo vuestras vías de financiación?

«De momento ninguna, los pocos recursos que tenemos nos los facilitan nuestros familiares de vez en cuando para invertirlos en eventos como Gamepolis, Madrid Games Week o Fun & Serious Game Festival«.

¿Qué esperáis de un evento como Fun & Serious Game Festival?

«Recoger feedback mostrando nuestro trabajo, conocer a otros desarrolladores independientes, contactar con inversores y publishers... que nuestro proyecto guste tanto como lo ha hecho en otras ferias.

¿Qué consejos daríais a quienes se aventuran en el ámbito del desarrollo indie?

«Embarcarte en este tipo de aventuras es algo que se debe hacer por absoluta vocación. El hecho de querer ser desarrollador independiente, desde nuestro punto de vista implica una serie de sentimientos muy intensos por el mundo de los videojuegos. Para ello creemos muy necesario llevar la idea a cabo junto con personas de total confianza, trabajadoras y comprometidas que apuesten por darlo todo durante unos meses o unos años para que el desarrollo salga adelante antes de ver ningún beneficio. No todo el mundo está dispuesto a sacrificar ese tiempo en trabajar sobre un proyecto en el que no sabe si logrará obtener ingresos pero, en Bound Games, consideramos que si hay alguna oportunidad de triunfar en este sector es haciéndolo de esa manera«.

¿Cuál es vuestra principal reivindicación sobre la industria del desarrollo independiente en nuestro país?

«Sería todo mucho más sencillo si se pusieran en marcha más iniciativas similares a las que propone AEVI. Es muy dificil obtener métodos de financiación de forma autónoma, por lo que creemos necesario apoyar más a este sector con más subvenciones provenientes del Estado. Cada vez somos más aunque la mayoría de estudios en España no disponemos de los recursos suficientes para llevar a cabo nuestros objetivos«.