4FreaksFiction mostrará 'H.A.T.' en la Indie Zone de Fun & Serious Game Festival H.A.T. / 4FreaksFiction La octava edición del festival tendrá lugar del 7 al 10 de diciembre en Bilbao JOSÉ CARLOS CASTILLO Martes, 30 octubre 2018, 13:02

Fun & Serious Game Festival refuerza su compromiso con el segmento del desarrollo independiente en nuestro país. Es por esto que la 'Indie Zone' de su octava edición albergará el mayor número de stands hasta la fecha, donde los estudios más talentosos mostrarán sus proyectos en curso al centenar de editoras, inversores y medios de comunicación asistentes.

También a los más de 30.000 visitantes que pisarán la Fun Zone del Bilbao Exhibition Center. La nueva ubicación del mayor festival europeo garantiza 15.000 metros cuadrados a disposición del ocio electrónico, con puestos de juego para todos los públicos; áreas sobre robótica, realidad virtual y YouTube; food trucks y los inevitables deportes electrónicos. A este último respecto, Fortnite jugará un papel determinante, con la mayor arena de competición disputada en nuestras fronteras.

Pero volviendo a la Indie Zone, seguimos repasando los títulos que la coparán, sometiendo a sus responsables a nuestro consabido 'cuestionario indie'. Hoy habalamos con 4Freaks Fiction, estudio de realidad virutal que presentará 'H.A.T.'.

¿Cómo se formó vuestro estudio?

«4FreaksFiction nació a finales del año 2015, cuando cuatro estudiantes de Ingeniería Informática y Diseño y Desarrollo de Videojuegos de la Universidad San Jorge se juntaron con el propósito de crear sus propios videojuegos».

«Unos meses después, a mediados de 2016, 4FreaksFiction era fundada como Junior Empresa en el seno de la Universidad, habiendo publicado su primer juego ('NakedMan VS The Clothes') en Steam a través de la plataforma Stream Greenlight».

¿Cuántas personas lo integran y cómo es vuestro día a día?

«En su origen, 4FreaksFiction contaba con tan solo cuatro miembros. Tras los primeros compases, el estudio se expandió hasta seis para quedarse finalmente en tres a finales de 2016».

«A día de hoy cuenta con un equipo de dieciocho personas de cuatro nacionalidades diferentes (España, Francia, Alemania y Estados Unidos): Enrique Martínez (director del estudio, productor y guionista); Jorge Chueca y Enrique Cubero (diseñadores); Sergio Jimeno, Alberto Ramón, Alberto Abad, Pablo Artiga, Carlos Galardón y César Moltó (programadores); Manuela Buschmann, Francisco Núñez, Gonzalo Gámiz, Jesse Price y José Elipe (artistas gráficos); José María Rubio, Javier Verón y Joaquim Camps (músicos y diseñadores de sonido) y Léa Partaud (PR y Marketing)».

¿Qué juego mostraréis en la Indie Zone?

«Estamos desarrollando dos proyectos simultáneos, siendo H.A.T el que se mostrará en la Indie Zone».

« 'H.A.T.' es un título multijugador competitivo en realidad virtual, en el que el jugador toma el control de un mago. Éste es capaz de lanzar diversos hechizos, volar y luchar contra otros jugadores por la victoria».

«La narrativa alrededor del juego sirve como contexto para explicar el conflicto entre los magos: tras milenios de enfrentamientos devastadores a lo largo del planeta, uno de los más sabios propuso una solución para no destruir la Tierra cada vez que dos o más hechiceros quisieran zanjar sus asuntos mediante un duelo; crear un coliseo en las nubes encerrado en una burbuja que impidiese salir a la magia. Así nació el H.A.T (El significado de la H y de la A sigue siendo a día de hoy motivo de enfrentamiento, la única letra que significa lo mismo para todos es la T, de Tournament)».

«El juego constará de diversos modos de juego, entre los que se incluyen opciones uno contra uno (como una versión reimaginada del clásico 'Atrapar la Bandera', modo que estará disponible para que el público lo pruebe en la Indie Zone) y conflictos de mayor envergadura, con múltiples equipos disputándose el dominio de un mapa».

« 'H.A.T.' está diseñado para jugarse en realidad virtual por lo que planeamos lanzarlo (en fecha por determinar) para el mayor número de visores: HTC Vive, Oculus Rift y PlayStation VR».

¿Cuáles están siendo vuestras influencias?

« 'H.A.T' está inspirado sobre todo por juegos como 'Magicka' y 'Robot Recall' en el apartado del gameplay, exigente con toques de humor».

«El movimiento está claramente inspirado en 'Ironman'; el jugador es capaz de volar expulsando fuego por las palmas de sus manos».

«Finalmente, el apartado artístico bebe de fuentes como 'Zelda: Breath of the Wild' y 'Journey' ».

¿Cómo lo distinguiréis de otros juegos similares?

«Nuestro punto más fuerte, y de lo que nos sentimos más orgullosos, es la implementación de un sistema de movimiento tridimensional en primera persona que permite al jugador tanto correr como volar de una forma no solo inmersiva, sino también libre de mareos».

«La sensación tan sólo puede describirse tras probarlo».

¿Cuál es el mayor reto que estáis afrontando con su desarrollo?

«El sistema de transporte e interacción con el escenario y con otros jugadores».

«Nuestro objetivo es crear una experiencia frenética y divertida en realidad virtual, por lo que perfeccionar nuestro sistema de transporte para que cualquiera pueda desplazarse a velocidades vertiginosas mientras dispara bolas de fuego y esquiva lanzas de piedra es nuestro mayor desafío».

¿Cuáles están siendo vuestras vías de financiación?

«Como Junior Empresa de la Universidad San Jorge recibimos apoyo tanto económico como material por su parte. No podríamos operar como lo hacemos de no ser por ellos, ya que nos procuran no solo una oficina donde trabajar, sino también todo el equipo que podamos necesitar y el dinero con que asistir a eventos».

¿Qué esperáis de un evento como Fun & Serious Game Festival?

«Lo que más nos interesa es el feedback y el networking con el resto de los miembros de la industria».

«Sabemos lo grande que es este evento y estamos muy ilusionados con poder asistir».

¿Qué consejos daríais a quienes se aventuran en el ámbito del desarrollo indie?

«Cuando todavía estábamos tanteando la idea de montar nuestro propio estudio asistimos a una mesa redonda en Zaragoza, donde desarrolladores profesionales hablaron del panorama indie. Allí se dijo algo que no impulsó definitivamente a lanzarnos a esto: 'A hacerjuegos se aprende haciendo juegos' ».

«A cualquiera que se quiera dedicar a esto le diríamos que experimente, que juegue, pero sobre todo que se lance a crear, que no se corte por 'no saber programar' o 'no saber diseñar gráficos».

«Y por supuesto, que no apueste absolutamente todo a un solo proyecto. Salga como salga, nunca es una buena idea».

¿Cuál es vuestra principal reivindicación sobre la industria del desarrollo independiente en nuestro país?

«Somos pocos dedicándonos a esto en España y creemos que deberíamos estar más unidos».

«Somos de la opinión de que los videojuegos son arte, y como tal, todos los que nos dedicamos a esto somos artistas. No deberíamos creer en la competencia entre nosotros, todos estamos realizando proyectos maravillosos y deberíamos ayudarnos, crear una auténtica red».

«Y salir afuera. Tenemos profesionales increíbles en este país y debemos hacerle ver eso al mundo».