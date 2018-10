3You Game mostrará 'Beginning of the End' en la Indie Zone de Fun & Serious Beggining of the End / 3You Game El festival tendrá lugar en Bilbao, del 7 al 10 de diciembre JOSÉ CARLOS CASTILLO Viernes, 19 octubre 2018, 09:49

Año tras año, Fun & Serious Game Festival refuerza su compromiso con el segmento del desarrollo independiente en nuestro país. Es por esto que la 'Indie Zone' de su octava edición albergará el mayor número de stands hasta la fecha, donde los estudios más talentosos mostrarán sus proyectos en curso al centenar de editoras, inversores y medios de comunicación asistentes.

También a los más de 30.000 visitantes que pisarán la Fun Zone del Bilbao Exhibition Center. La nueva ubicación del mayor festival europeo garantiza 15.000 metros cuadrados a disposición del ocio electrónico, con puestos de juego para todos los públicos; áreas sobre robótica, realidad virtual y YouTube; food trucks y los inevitables deportes electrónicos. A este último respecto, Fortnite jugará un papel determinante, con la mayor arena de competición disputada en nuestras fronteras.

Pero volviendo a la Indie Zone, durante las próximas semanas revelaremos los títulos que la coparán, sometiendo a sus responsables a nuestro consabido 'cuestionario indie'. Hoy es el turno de 3You Game Studio, quienes exhibirán 'Beginning of the End'.

¿Cómo se formó vuestro estudio?

«Este proyecto nació y surgió entre mi compañero Miguel y yo -Joseba-, hará año y medio; unos amigos aficionados a los videojuegos y cansados por la falta de oportunidades laborales. Empezamos creando una pequeño blog dedicado al mundo de los videojuegos y YouTube ('3YouGame') con la ayuda de Naomi, nuestra compañera y diseñadora gráfica«.

«Después de haber asistido al Fun & Serious Game Festival de 2017 nos preguntamos: -¿Por qué no? La curiosidad hizo el resto e indagamos sobre la creación y el diseño de videojuegos (curso de Unity mediante). Fue así como nos embarcamos en el 'Proyecto C', más adelante conocido como 'Beginning of the End' »

¿Cómo es vuestro día a día?

«3you Game se compone de seis integrantes: Miguel (capturador de movimientos); Gorka (CEO); Iker (diseñador de entorno gráfico); Naomi (diseñadora gráfica), Dani (diseñador web) y Joseba (planeador y diseñador)».

«En el día a día intentamos compaginar nuestra rutina laboral con la personal. Siempre encontramos la forma de compartir ideas, aunque las mejores salen mientras tomamos unas cervezas (entre risas)».

«Coincidir todos es difícil, ya que Naomi es de Barcelona. Suerte que las nuevas tecnologías nos permiten mantenernos conectados y repartir el trabajo para que cada cual lo ejecute en casa, maximizando la productividad».

¿Qué juego mostraréis en la Indie Zone?

« 'Beginning of the end' pertenece al género del survival horror. Es un juego de supervivencia, con una historia a lo 'The Walking Dead': los zombies están al acecho y debes permanecer vivo el mayor tiempo posible, esquivando a todos los no-muertos; encontrando refugios y aprovechando cualquier ítem que encuentres durante la travesía».

«La idea es plasmar un juego de rol en vivo como 'ZDay' o 'Survival Zombie' en un juego de PC. Así, la mecánica es sencilla de aprender pero difícil de dominar. Queremos imprimirle ese toque 'Souls' de no saber qué está pasando, a dónde tienes que ir o cómo escapar de la pesadilla. También tendrás que pensar cuál puede ser la mejor estrategia para conseguir los objetos que te ayudarán a superar cada desafío».

«Querríamos lanzar nuestro 'principio del fin' a finales del año que viene».

¿Cuáles están siendo vuestras influencias?

«En materia de videojuegos destacamos 'Resident Evil', 'Silent Hill' y el mentado 'Dark Souls'. Como desarrolladores admiramos a Hideo Kojima, Keiji Inafune, John Carmak e Hironobu Sakaguchi».

¿Cómo lo distinguiréis de otros juegos similares?

«La importancia del tiempo marca la diferencia en el género de supervivencia. Importa cuánto tiempo permaneces con vida y el restante en cuanto a estabilidad y agotamiento».

«Además, no emplearemos armas en ningún momento, lo que resulta poco usual».

¿Cuál es el mayor reto que estáis afrontando con su desarrollo?

«Nuestro mayor reto está siendo desarrollar el juego sin que ninguno tenga formación al respecto. Todo lo que sabemos es a base de cursos online y presenciales, además de Youtube. El juego en sí es un reto».

«Nuestro punto fuerte es el ser autodidactas: todo el mundo se implica al 100% en cada fase del proyecto».

¿Cuáles están siendo vuestras vías de financiación?

«Nuestros propios ingresos. Destinamos parte de los salarios que nos granjean otras actividades laborales».

¿Qué esperáis de un evento como Fun & Serious Game Festival?

«Apoyo y sobretodo consejos para seguir adelante. Queremos ampliar conocimientos en la creación de videojuegos (narrativa, peculiaridades de cada plataforma....) y codearnos con profesionales del sector».

¿Qué consejos daríais a quienes se aventuran en el ámbito del desarrollo indie?

«Que si realmente les gusta y apasiona, se lancen; que se impliquen en un proyecto, en sus ideas y no teman a la inexperiencia. Aprenderán con cada paso y lo reflejará el resultado final».

¿Cuál es vuestra principal reivindicación sobre la industria del desarrollo independiente en nuestro país?

«En España la industria del videojuego indie está falta de oportunidades. No se la toma en serio pese al creciente número de usuarios y las ventas millonarias de según qué títulos. La situación es muy distinta en otros países europeos».