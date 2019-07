Análisis Samurai Showdown: el regreso de una saga mítica Samurai Showdown El título de SNK debutó en Neo Geo, Mega Drive y Super Nintendo allá por 1993 MARC FERNÁNDEZ Miércoles, 3 julio 2019, 11:05

Aunque quizás no sea tan conocida aquí en Occidente, SNK es una de las compañías más referenciadas en cuanto a franquicias de juegos de lucha se refiere. Quizás los nombres de 'The King of Fighters', 'Fatal Fury' o incluso 'Metal Slug' os resulten familiares. Hoy en día no es precisamente una desarrolladora puntera, principalmente debido a que sus productos están orientados a un público de nicho.

Por el momento, la saga 'The King of Fighters' se ha mantenido viva con sus más y sus menos; dejándonos joyas para el recuerdo como su decimotercera entrega (considerada por muchos como uno de los mejores juegos de lucha de los últimos años). Aunque para el gozo de su comunidad de jugadores, en esta ocasión han decidido arriesgarse apostando fuerte con una de sus franquicias perdidas.

Samurai Shodown lleva sin dejarse ver desde hace aproximadamente una década, al igual que otras sagas de lucha como Darkstalkers o Virtua Fighter. Las constantes revoluciones tecnológicas han ido haciendo purga y borrando del mapa a quienes no han sabido adaptarse. En este caso la cosa estaba difícil: una saga con una personalidad tan propia, totalmente alejada de los archiconocidos juegos de Namco o Capcom y sin atisbo de semejanza con sus allegados de SNK.

Este reboot o reinicio es especial en cierto modo, porque rompe con el paradigma imperante presente en el género y tira por caminos actualmente inexplorados, rescatando ciertas bases de las generaciones anteriores y renovándolas para adaptarlas perfectamente a nuestro tiempo. Samurai Shodown abandona los combos infinitos de escasos frames de ejecución y se centra en desarrollar un juego de 'footsies' profundo y complejo.

Aquí lo que realmente importan son los fundamentos del juego: dominar todos y cada uno de los golpes y movimientos de nuestro muñeco y saber cómo desenvolvernos en cada una de las situaciones; aprender qué golpes son seguros y cuáles nos dejan vendidos, castigar los fallos del rival, mantener el control del la zona mediante proyectiles y defenderse de los saltos enemigos. Como ya hemos dicho, no hay combos apenas, pero sí nos encontraremos con golpes que quitan una cantidad de vida bárbara. Cada decisión tiene sus consecuencias, por lo que leer los patrones y conocer las animaciones de cada ataque resultará esencial para alcanzar la victoria.

Los golpes de Samurai Shadown tienen particularidades que lo diferencian claramente de otros títulos del género. Tenemos tres tipos de golpes normales y uno para las patadas, además de varios tipos de super ataques; bien, pues el daño de dichos golpes se mide según el nivel de 'counter' efectuado, dependiendo de si el ataque resulta en neutro o en castigo. Según en qué situación, la cantidad de daño será mucho mayor, pudiendo hacer desaparecer un tercio de la barra de vida del rival con un 'punish' bien realizado.

También tendremos a nuestra disposición una mecánica de 'perfect guard', una opción que consiste en romper la guardia de nuestro rival si nos protegemos de un golpe justo antes de recibir el impacto. Esto provocará que el enemigo se quede completamente expuesto para cualquier castigo durante unos breves instantes. Además, tendremos un botón de esquiva; por un tiempo, nos volveremos completamente invulnerables a cualquier tipo de ataques; si esquivamos con éxito, podemos aprovechar la ocasión para asestar un buen espadazo al rival. En este juego, como podréis imaginar, resulta completamente inviable la ofensiva sin ningún tipo de plan establecido.

En el caso de los super ataques, el asunto alcanza niveles demenciales. Además de la barra de vida, tendremos una de furia que se irá llenando según vayamos recibiendo golpes. Ésta podrá usarse para realizar diferentes tipos de super ataques, existiendo un total de tres por cada personaje. El primero de todos ellos es el más débil pero el más sencillo de ejecutar: una técnica de desarme; en caso de que la ejecutemos con éxito, el arma del contrincante caerá al suelo (algo parecido a lo que ocurría con Vega en la saga Street Fighter) y podrá defenderse únicamente a base de puñetazos, patadas, y un super movimiento, especialmente complicado de realizar, que se ejecuta únicamente desarmado.

Luego tenemos la técnica super especial, un complejo movimiento a realizar con el que, después de unos breves segundos de animación, efectuaremos un daño inmenso en la barra de vida del enemigo. Aproximadamente haremos desaparecer un 70% de ella. Para balancear el brutal daño realizado, este movimiento solo podrá ejecutarse una vez por enfrentamiento, y para ejecutarlo se requiere un complejo movimiento de palanca y dejar a nuestro personaje expuesto durante los breves segundos que dura la animación inicial. Es arriesgado hacerlo, pero en una situación desesperada podremos darle la vuelta a la tortilla si somos jugadores hábiles.

Por último, nos encontramos con la explosión de furia. Una vez la barra de furia está cargada completamente, podremos gastarla para que nuestro personaje vea potenciados sus golpes durante un tiempo. Además de esto, desbloquearemos una llave especial común a todos los luchadores: la espada relámpago, un super movimiento de ejecución rápida que imita al famoso 'Raging Demon' de Akuma en Street Fighter. Después de una oscura animación, aplicaremos una ingente cantidad de daño al contrincante.

Samurai Shodown es, hasta el momento, uno de los juegos de lucha de mayor exigencia técnica en el mercado, por lo que agradará enormemente al jugador competitivo que guste del online. Sin embargo, el aspecto monojugador queda un poco descuidado. Es cierto que la IA en la dificultad más alta es gratamente satisfactoria, pero los modos historia y combate fantasma son insuficientes para darles horas de juego a los lobos solitarios.

El resto de aparatos están cuidados al mínimo detalle. El estilo artístico cel-shading entra por los ojos y gustará a los amantes de la estética japonesa; el diseño de los personajes es una delicia visual y los escenarios están repletos de detalles. Además, las animaciones son vistosas (se nota el inmenso trabajo que hay detrás por parte de SNK) y la banda sonora tiene temas realmente épicos. El plantel de personajes es atractivo aunque echamos en falta alguna que otra incorporación clásica, que probablemente nos llegue en formato DLC.