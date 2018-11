Análisis Let's Sing 11: canta por Pablo Alborán o Jennifer López en tu consola Let's Sing 11 / Voxler La última entrega incluye 35 éxitos nacionales e internacionales JOSÉ CARLOS CASTILLO Martes, 13 noviembre 2018, 23:50

Hubo un tiempo en que las consolas se convirtieron en núcleos de reunión social. De los juegos de tablero virtuales a los concursos de preguntas con pulsadores, pasando por las sesiones de karaoke. Desgraciadamente, las retransmisiones de partidas y el juego por Internet invirtieron la tendencia.

Franquicias insignia como SingStar atraviesan sus horas más bajas, como el género musical en conjunto (máxime cuando viene aparejado a según qué periféricos). De ahí que los simuladores de cante hayan optado por vincularse a nuestros teléfonos móviles, a modo de micrófonos.

Lo anterior también se aplica a Let's Sing 11, última entrega de una serie que llegó sin hacer ruido, pero que ha terminado consolidándose. Sabedora de que la fórmula funciona, Voxler apuesta por un combo de modalidades tradicional.

De 1 a 4 jugadores, 'Classic' invita a interpretar la treintena de temas incluidos, guiándonos por el indicador de entonación superpuesto a los clips de vídeo originales. Aquí entran en juego los multiplicadores de puntuación, al clavar las «notas doradas» o por racha de aciertos. El objetivo es lograr un «disco de diamante» en cada canción, lo que a su vez incrementa nuestro nivel de jugador y desbloquea diferentes avatares. Hubiese sido buena idea el vincularlos a ciertas habilidades, con las que insuflar variedad a las partidas, pero se limitan a lo estético.

La desarrolladora también promete un reconocimiento de voz mejorado, del que hemos tenido constancia smartphones mediante. Basta descargar la aplicación 'Let's Sing Mic' y conectarnos a la misma red WiFi que la consola; a partir de ahí agarramos el teléfono como si de un micrófono se tratase, canturreando al compás de la música. Por supuesto, también podemos recurrir a los tradicionales micrófonos USB o tirar de auriculares. Versatilidad que invita a sacar la consola del dock (si optamos por la versión para Nintendo Switch) y continuar la fiesta en cualquier parte.

Divertidos duetos

Prosiguiendo con los modos de juego, 'Feat' dispone estrofas que alternamos con otro jugador y notas multicolor para cantar al unísono. La «barra de compatibilidad» dictamina nuestra valía como dueto al final de la interpretación, lo que motiva tantas risas como desencuentros. Para nosotros, el modo más divertido de la ristra.

Por su parte, 'Mixtape' ofrece recopilaciones de cinco temas a interpretar de corrido, incluyéndose un modo de edición ('Mixtape Creator') en el que seleccionar nuestras favoritas. Y 'Jukebox' se limita a reproducir los videoclips, previo desbloqueo en el modo clásico.

Más interesante es 'World Contest', que nos enfrenta a otros jugadores en línea. Se trata de un multijugador asincrónico, por lo que no cantamos a la par que el adversario. Éste puede resultarnos desconocido o ser cualquiera de nuestros amigos, si es que cuentan con una copia del juego y han participado en la competición. Al final del día, siempre reconforta comprobar nuestro puesto en la tabla de clasificación mundial.

Respecto al listado de canciones, se incluyen 35 éxitos nacionales e internacionales, algunos de actualidad. A saber:

Nicky Jam & J Balvin - X

Pablo López - El Patio

Luis Fonsi & Demi Lovato - Échame La Culpa

Sebastián Yatra - Traicionera

Manuel Carrasco - Otoño, Octubre

Jennifer Lopez - El Anillo

Antonio José - Me Haces Falta

Demarco Flamenco ft. Maki - La isla del amor

Pablo Alborán - No vaya a ser

Morat - Amor Con Hielo

Bombai - Solo Si Es Contigo

CNCO & Yandel - Hey DJ

Carlos Rivera - Recuérdame

María Parrado - Qué hay más allá

Xuso Jones - Somos

Bruno Mars ft. Cardi B - Finesse (remix)

Zedd ft. Maren Morris & Grey - The Middle

Clean Bandit ft. Zara Larsson - Symphony

Jonas Blue ft. William Singe - Mama

Portugal. The Man - Feel It Still

Shawn Mendes - There Nothing Holdin Me Back

Dua Lipa - New Rules

Rita Ora - Anywhere

Tom Walker - Leave a Light On

Bruno Mars - 24K Magic

DNCE - Cake By The Ocean

Lady Gaga - Perfect Illusion

Felix Jaehn ft. Jasmine Thompson - Aint Nobody (Loves Me Better)

No Doubt - Dont Speak

Sheryl Crow - All I Wanna Do

Everything But The Girl - Missing (Todd Terry Club Mix)

4 Non Blondes - What's Up?

Queen - I Want It All

Bon Jovi - Livin On A Prayer

ABBA - Mamma Mia

La biblioteca puede ampliarse con paquetes de cinco canciones (a 4,99 euros cada) o el inevitable pase de temporada (29,99 euros), que incluye siete bundles con lo mejor los 80 y 90 entre otras selecciones.