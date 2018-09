Amazon quiere abrir 3.000 supermercados sin cajeros para 2020

Amazon planea abrir hasta 3.000 supermercados de aquí a 2020, según Bloomberg. No nos referimos a la cadena Whole Foods, adquirida por el gigante del comercio electrónico hará un año, sino al concepto de «Amazon Go».

La primera de estas tiendas abrió en Seattle a finales de 2016, despertando tanto entusiasmo como preocupación. El establecimiento se encuentra copado de cámaras y sensores, capaces de determinar los productos que cada cliente coge de las estanterías. Así, la presencia de cajeros y demás empleados se hace innecesaria: basta escanear nuestro código de cliente de Amazon a la entrada para que los artículos se añadan a una cesta de la compra virtual, cuyo pago se produce automáticamente una vez hemos abandonado la tienda.

Hasta la presente, Amazon se había mostrado cautelosa en la expansión de estos supermercados. El segundo de Seattle abrió el mes pasado y un tercero, en Chicago, se inauguró la semana pasada. No obstante, la situación estaría a punto de cambiar. Amazon Go estalecerá hasta 10 nuevas sucursales hasta final de año; 50 más en las principales capitales estadounidenses durante 2019 y las restantes hasta 3.000 en un plazo no superior a dos años adicionales, lo que supondría una expansión global.

El tiempo dirá si Jeff Bezos sigue arañando cuota de mercado a gigantes del retail como 7-Eleven, CVS, Tiger o Walmart.