Las recetas de Artesilla

El Correo Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:22 Comenta Compartir

Alubias con cardo y morcilla

Ampliar

Ingredientes: 500 gramos de alubia pinta alavesa, cuatro litros de agua mineral, un trozo de hueso de jamón, una cebolla mediana, un trozo de tocino, medio puerro, un pimiento choricero seco, AOVE, ocho patatitas UDAPA, medio bote de cardo en conserva y sal.

Elaboración: Remojar las alubias previamente lavadas y escurridas en agua mineral durante catorce horas. Retirar el agua de remojo y ponerlas en un puchero con el hueso de jamón, la cebolla entera, el pimiento choricero y el puerro entero. Cubrirlas con agua mineral y colocar el puchero a fuego suave hasta que estén casi cocidas moviendo de vez en cuando el puchero. Retirar la cebolla y el pimiento para extraer la pulpa que, junto a la cebolla, aplastaremos hasta desmenuzar y sofreímos en una sartén con AOVE vertiendo el sofrito en las alubias. Añadimos sal al gusto y las patatitas moldeadas siguiendo la cocción media hora más o el tiempo que necesite hasta que las alubias estén en su punto. Mientras tanto, pondremos a cocer la morcilla y sacamos el hueso y tocino, añadiéndola al cocido junto con el cardo una vez finalizado. Integramos todo con movimientos suaves del puchero y dejamos reposar un buen rato antes de servir.

Pollo en salsa con patatas fritas

Ampliar

Ingredientes: Un pollo LumaGorri, medio litro de caldo de pollo con poca sal, un vaso de vino blanco, media cebolla, medio puerro, un tomate maduro, una zanahoria, dos patatas medianas UDAPA, una hoja de laurel, AOVE, salsa de soja, una rama de romero y sal.

Elaboración: Separar el pollo en dos partes: muslos, pechuga y alas en una parte y el resto en otra. Con la segunda parte haremos un caldo jugoso. Troceamos los muslos, la pechuga y las alas y las freímos un poco en una cazuela con AOVE. Retiramos el pollo y pochamos en el aceite las verduras. Después, añadimos los trozos de pollo y el vaso de vino. Tras un pequeño hervor, agregamos el caldo, un poco de sal y dejamos que se vaya guisando, a fuego suave, durante más de una hora; añadiendo caldo si se seca la salsa. Una vez tierno, trituramos las verduras con la salsa rectificando la sal y dejamos reposar. Antes de servir con unas patatas fritas, echamos sobre la piel del pollo salsa de soja y gratinamos un par de minutos.

Temas

Concurso de Sociedades Gastronómicas de Álava