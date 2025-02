El Vaticano asegura que el Papa Francisco «pasó tranquila la noche y descansó»

«El Papa ha descansado bien». Con este escueto comunicado, el Vaticano ha actualizado este sábado el estado de salud de Francisco I, que cumple ... ya más de una semana de hospitalización en el Hospital Gemelli de Roma.

El pontífice continúa recuperándose de la neumonía bilateral derivada de una bronquitis que le apartó de sus quehaceres desde mediados de este mes de febrero. El estado de salud de Francisco dio a última hora del miércoles señales de una «leve mejoría» tras los últimos análisis de sangre evaluados por los clínicos. A pesar de ello, este domingo el Papa se ausentará por segundo domingo consecutivo de la celebración de la eucaristía para no interferir en su proceso de recuperación.

El alta médica no se prevé ya hasta casi alcanzado el mes de marzo, según advirtió este viernes el personal médico que atiende a Francisco. El Papa no está fuera de peligro y tiene abierta la puerta a las dos posibilidades», según detalló Luigi Carbone, director médico del Vaticano. Aclaró que en cualquier caso, «en este momento no está en peligro de muerte» y que «está respondiendo a la terapia».

En una comparecencia ante los medios, los facultativos aseguraron que «dan toda la información y dicen toda la verdad», porque así lo quiere el Papa. En un tono tranquilo, el director médico del Vaticano aseguró que el pontífice «permanecerá hospitalizado en el Policlínico Gemelli el tiempo que sea necesario hasta que pueda regresar a su residencia y continuar allí la terapia sin riesgos».