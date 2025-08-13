El truco para limpiar las juntas del suelo con un producto de Mercadona: «En solo 10 minutos» Los expertos en limpieza conocidos como @elemorlovedecor_blog, detallan cómo acabar con la suciedad en esos espacios prácticamente inaccesibles

Marina León Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:02 Comenta Compartir

En la limpieza del hogar hay un detalle que a muchos se les resiste: las juntas del suelo. La suciedad tiende a acumularse progresivamente en estos espacios prácticamente inaccesibles y si se deja pasar mucho tiempo, limpiar las baldosas y dejarlas impolutas se convierte en un auténtico quebradero de cabeza.

#TrucosDeCasa #Mercadona #LimpiezaProfunda #AntesYDespués #HogarLimpio ♬ sonido original - elemorlovedecor_blog @elemorlovedecor_blog Limpieza de juntas en menos de 10 minutos 🫧 Siempre compramos un bastante fuerte pero probamos el de Mercadona y esto pasó ¡mira el resultado! 😳 🔹 El de Mercadona buen resultado para mantenimiento o incluso si está sucio pero no en exceso. 🔸 El otro es ideal para juntas súper sucias con suciedad muy incrustada ¿Tú con cuál te quedas? ¿Los has probado? #Limpieza

Aunque existen fórmulas de limpieza casera para acabar con el problema, en muchas ocasiones no se cuenta con el tiempo y los ingredientes necesarios. Ante esta situación, los expertos en limpieza y decoración conocidos en redes como @elemorlovedecor_blog, recurren a un producto de Mercadona. Se trata del Desincrustante de Cementos y Limpiajuntas Bosque Verde, con un precio de 4 euros.

«Es todo un descubrimiento», aseguran los creadores de contenido. «Simplemente hay que aplicarlo y dejarlo actuar tan solo 10 minutos», detallan y recomiendan utilizar un cepillo fuerte para retirar completamente los residuos. «Es muy bueno, pero si la suciedad está muy incrustada es mejor usar otro producto más potente», añaden. «Un vez acabes con el cepillo, pasa una bayeta por la superficie», señalan y aconsejan ponerse guantes y ventilar la estancia. Para terminar, «pasa la fregona como de costumbre. Como resultado, un suelo súper limpio».

Temas

Supermercados

Mercadona

Audiencias