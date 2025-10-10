El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional haciendo guardia. Antonio Lopez Diaz

Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid

La madre alertó a los servicios de emergencia tras descubrir la violación y la Policía Nacional encontró restos de droga en el lugar de los hechos

EP

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:09

Comenta

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado sábado a primera hora del día a un varón como presunto autor de un delito de agresión sexual con penetración a su hija menor de edad en su domicilio en el distrito madrileño de Usera.

Los hechos ocurrieron el sábado 4 de octubre sobre las 7.30 horas, cuando la madre de la menor contactó con los servicios de emergencias alertando de que la niña había sido violada por su propio padre, según ha informado la Policía.

A su llegada al lugar de los hechos, los agentes de Policía Nacional y efectivos sanitarios confirmaron que efectivamente la menor había sufrido una agresión sexual con penetración, por lo que procedieron a la detención del padre. La menor fue trasladada a un hospital para su valoración médica.

Junto a él fueron detenidas otros dos hombres que, según fuentes cercanas al caso, convivían en el mismo domicilio y no era la primera vez que ocurría una situación similar. Además, en la habitación donde se produjeron los hechos los agentes localizaron restos de consumo de sustancias estupefacientes.

