El testimonio de la menor quemada en Las Palmas en julio exonera al joven marroquí encarcelando por el caso

El pasado 16 de julio, en plena tormenta social por las 'cacerías' de migrantes en la localidad murciana de Torre Pacheco, otro suceso con un ... migrante implicado saltó a la primera plana. Se produjo en Canarias, en el barrio de la Isleta, donde una menor (17 años) había resultado herida de gravedad en un incendio desatado en una casa okupada, en la que la chica, bajo tutela del Gobierno canario, vivía con otras personas. Se detuvo casi inmediatamente a Abarrafía H., de 20 años, un migrante marroquí en situación irregular que había llegado en patera a la isla mes y medio antes. En la barriada se organizó una concentración frente al centro de acogida por el que pasó el acusado y una manifestación para pedir la expulsión de inmigrantes, con llamamientos por parte de líderes de Vox insulares. Este martes, el testimonio de la joven herida sacó de la cárcel al arrestado: no la había atacado sino que la había salvado. El fuego fue fortuito, posiblemente provocado por un cigarro, y en ningún momento mediaron líquidos inflamables de por medio como se dijo.

La decisión, emitida por el Juzgado de Violencia sobre la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria, deja sin efecto la orden de ingreso en prisión de Abarrafía H. El magistrado de la sala, Tomás Martín, adopta la medida tras recibir la grabación realizada por la Policía Nacional con el testimonio de la adolescente, que ha permanecido ingresada en un hospital de Sevilla especializado en grandes quemados. Sufrió quemaduras en el 50% de su cuerpo.

Su relato coincide con el que ha mantenido el muchacho, que quedará en libertad provisional aunque deberá presentarse semanalmente en el Juzgado y tiene prohibido abandonar Gran Canaria, puesto que aún se investiga si alguna negligencia por su parte causó las llamas.

En el auto de prisión decretado tras el siniestro, el juez encargado del caso deslizó sus reservas sobre lo sucedido. Señalaba que no se había podido tomar declaración a la víctima y que la Policía había descartado el uso de líquidos inflamables. Reflejaba además la existencia de vídeos de cámaras de seguridad en los que se veía cómo Abarrafía H. ayudaba a la menor a salir del edificio. No obstante, consideró pertinente encarcelar al joven «por riesgo de fuga».

Ahora «la declaración inicial de la víctima ante la Policía, grabada en audio y vídeo y pendiente de ratificación judicial, coincide con la versión del investigado y con lo reconstruido en la diligencia de reconstrucción, en el sentido de que el incendio fue accidental». El instructor refleja que el Grupo de Homicidios de la Policía barajó «desde el principio» la hipótesis del incendio accidental. Así las llamas habrían comenzado a prender el colchón sobre el que ambos jóvenes estaban fumando y ella habría«quedado atrapada pese a los intentos de auxilio del acusado».

«El informe de los Bomberos y las conclusiones de la Policía Científica refuerzan la idea de que el origen del fuego es compatible con una causa accidental. Además, en el vídeo mejorado de la salida de ambos del inmueble se aprecia cómo víctima e investigado se reencuentran en la calle y se abrazan, gesto que evidencia cooperación para evitar el peligro», concluye el magistrado.