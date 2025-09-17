El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EFE

El testimonio de la menor quemada en Las Palmas en julio exonera al joven marroquí encarcelando por el caso

La chica, que sufrió quemaduras muy graves en el 50% de su cuerpo, ha podido ahora testificar ante la Policía y confirma que el fuego fue fortuito y que el joven migrante había intentado socorrerla

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:09

El pasado 16 de julio, en plena tormenta social por las 'cacerías' de migrantes en la localidad murciana de Torre Pacheco, otro suceso con un ... migrante implicado saltó a la primera plana. Se produjo en Canarias, en el barrio de la Isleta, donde una menor (17 años) había resultado herida de gravedad en un incendio desatado en una casa okupada, en la que la chica, bajo tutela del Gobierno canario, vivía con otras personas. Se detuvo casi inmediatamente a Abarrafía H., de 20 años, un migrante marroquí en situación irregular que había llegado en patera a la isla mes y medio antes. En la barriada se organizó una concentración frente al centro de acogida por el que pasó el acusado y una manifestación para pedir la expulsión de inmigrantes, con llamamientos por parte de líderes de Vox insulares. Este martes, el testimonio de la joven herida sacó de la cárcel al arrestado: no la había atacado sino que la había salvado. El fuego fue fortuito, posiblemente provocado por un cigarro, y en ningún momento mediaron líquidos inflamables de por medio como se dijo.

