2,2 hijos y a los 33 años: el deseo de dos de cada tres jóvenes vascos

La semana pasada, el Gobierno vasco presentaba un informe con las perspectivas de futuro de los jóvenes. Destacaba que el 44% pensaban que no podrán ... emanciparse a corto plazo y un 32% que no iba a tener los hijos que les gustaría. Este viernes, el Observatorio Vasco de la Juventud ha presentado un análisis específico sobre la paternidad, y refleja que, pese a los cambios sociales, al menos dos tercios de quienes tienen entre 25 y 39 años desean tener descendencia.

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha hecho públicos a través de una nota los principales resultados del informe '¿Queremos ser madres y padres? Opiniones y perspectivas'. Entre el 14,6 que responden que no les gustaría tener hijos -hay otro 17,8% que no sabe todavía-, en cualquier caso, sólo un 6,3% asegura que su decisión es «definitiva». Según avanza la edad, sin embargo, el peso de quienes descartan que haya menores en su vida va al alza. Si quienes no desean ser padres y madres con entre 25 y 29 años son un 11,4%, en el caso de los que están entre 35 y 39 se dispara hasta el 20,9%.

De acuerdo a la encuesta, sobresalen como principales motivos para rechazar ser padres la priorización de otros proyectos (7,6 sobre 10) y la preferencia de vivir sin descendencia (7,5). Además, sostiene el análisis, los «temores» ante los cambios «también pesan». Al 64,7% le preocupa no disponer de tiempo para sí, al 59,4% la posible afectación a su salud física o mental, y más del 49% teme perder poder adquisitivo o frenar su desarrollo profesional.

Los que pese a todo sí quieren traer niños al mundo, desean de media 2,2, pero solo el 34,5% cree que logrará tenerlos. La edad ideal para tener el primero la sitúan en 33,3 años, pero solo el 27,2% confía en que se cumpla. Señalan, en ese sentido, las razones económicas (72,9%), laborales (57,3%) y de vivienda (46,0 %) como principales obstáculos.