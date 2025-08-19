El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Agente de la Guardia Civil con la serpiente pitón diamantina. DM

Una pitón se escapa por la ventana de un domicilio de Santander y aparece en una urbanización

El dueño del animal está siendo investigado por tenencia de una especie exótica sin autorización

Álvaro Higuera

Santander

Martes, 19 de agosto 2025, 17:23

La Guardia Civil de Cantabria ha abierto diligencias como investigado a un vecino de Santander por la presunta tenencia sin autorización de una pitón diamantina ( ... morelia spilota), una especie exótica protegida incluida en el convenio Cites, que regula el comercio de especies animales y vegetales.

