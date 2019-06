Acusan de homicidio al nuevo detenido por la agresión mortal al vecino de Renteria Paso de peatones de la calle Miracurz en el que se produjo la agresión mortal a Lancha. / MICHELENA Los agentes seguían la pista del arrestado desde el martes gracias a la colaboración ciudadana IKER MARÍN Sábado, 22 junio 2019, 11:25

Agentes de la Guardia Municipal de San Sebastián detuvieron a media mañana de ayer a un nuevo sospechoso por su presunta implicación en la agresión mortal a José Luis Lancha, vecino de Errenteria de 61 años fallecido el pasado lunes en el Hospital Donostia tras el ataque que sufrió un día antes en Gros. La detención del hombre se produjo en el barrio donostiarra de Buenavista. Fuentes jurídicas conocedoras del caso confirman a este periódico que el arrestado «tiene cerca de 45 años, es de nacionalidad española y no tiene domicilio fijo». También señalan que no es «ni donostiarra ni guipuzcoano», aunque acostumbra a venir en temporadas al territorio. Estas fuentes añaden que los investigadores del caso tenían claro que este individuo «estaba en el entorno de Donostialdea» desde que se produjo la agresión el domingo. Le seguían la pista desde el martes.

Tal y como señalaron fuentes jurídica, las decenas de llamadas que ha recibido la Policía desde el mismo momento de la agresión mortal han sido claves para dar con esta persona. La imagen del presunto atacante se publicó en redes sociales y Whatsapp el miércoles y desde entonces han sido muchos ciudadanos de San Sebastián y varios municipios de Gipuzkoa los que han intentado poner su granito de arena en dar con el arrestado. Entre todas las llamadas recibidas los investigadores han desechado pistas, pero sí que ha habido varias que han sido decisivas para dar con el presunto autor del ataque mortal a Lancha.

Tras su arresto el detenido fue conducido a la comisaría del barrio de Morlans de la Policía local de San Sebastián. Durante la tarde de ayer se realizaron las diligencias pertinentes y este periódico puede confirmar que el detenido ha sido acusado de homicidio. Una vez el atestado policial esté finalizado, el arrestado será puesto a disposición judicial, en principio hoy mismo. Entonces el juez encargado del caso decidirá el futuro del arrestado. Es decir, una vez analice las pruebas que le presente la Policía, deberá decidir si acusa al detenido por homicidio doloso u homicidio imprudente. La otra opción sería que el juez no contemplara las pruebas recabadas durante toda la semana por Ertzaintza y Guardia Municipal y lo dejará en libertad. Es decir, lo que sucedió con el primer hombre que fue detenido el miércoles en la Parte Vieja donostiarra. Tras 24 horas en dependencias policiales y no ser reconocido por los testigos, el magistrado lo liberó sin cargos. No obstante, las fuentes consultadas tienen el convencimiento de que la persona detenida ayer sí es el autor del ataque mortal que acabó con la vida de José Luis Lancha.

José Luis Lancha cumplió 61 años el día del ataque y había decidió ir andando desde Renteria a San Sebastián a sellar la Bonoloto

Tras conocer la detención de este hombre por su presunta implicación en los hechos, Isaac Blanco, yerno del fallecido y portavoz de la familia, señaló a este periódico que «debemos ser precavidos después de lo sucedido con el primer detenido. Hay que ir con pies de plomo con este tema, pero desde luego, si se confirma que es el autor de los hechos será una gran noticia». Blanco, en nombre de la familia, declaró que fue «un palo» que el primer arrestado no fuera la persona buscada por la Policía por su relación con los hechos. De ahí, su «precaución» en hacer más valoraciones.

El portavoz de la familia Lancha también había solicitado el jueves que fuera la Ertzaintza la que se hiciera cargo de la investigación. Desde el Ayuntamiento de San Sebastián le respondieron que la investigación «es conjunta» entre la policía autonómica y la local, que fue la que detuvo ayer último hombre detenido. También hizo ayer referencia a las competencias policiales la consejera vasca de Seguridad. Estefanía Beltrán de Heredia recordó que las diligencias del caso fueron iniciadas por la Policía municipal de San Sebastián, pero «la investigación del caso» se comparte con la Ertzaintza, al tiempo que subrayó el trabajo de «colaboración y coordinación» realizado entre ambos cuerpos. La consejera señaló que «no cree que se puede hablar de precipitación» en la detención de un varón presuntamente vinculado al caso que fue posteriormente puesto en libertad.

Beltrán de Heredia hizo referencia al arresto realizado el miércoles por la Ertzaintza. El hombre fue detenido, sin oponer resistencia. Tras 24 horas en dependencias policiales, el magistrado que instruye el caso decidió ponerle en libertad sin cargos. El principal motivo de esta decisión fue que los testigos que presenciaron los hechos el pasado domingo en Miracruz no reconocieron al supuesto atacante. Un día después de dejar en libertad a ese hombre, la Guardia Municipal anunció ayer la detención de otro varón.

José Luis Lancha cumplió 61 años el día del ataque y había decidió ir andando desde Renteria a Donostia San Sebastián sellar la Bonoloto. Cuando caminaba por la calle Miracruz se encontró con un individuo que le pidió algo. Se negó y siguió caminando, con el hombre siguiéndole por detrás. Al parecer se inició entre ellos una discusión y un forcejeo que acabó con un empujón que tiró a Lancha al suelo. La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y fue trasladado al hospital, donde entró en estado de muerte cerebral. Su familia decidió desconectarle de la máquina y falleció este pasado lunes.