La sorpresa de una joven que viaja de Sevilla a Bilbao para «huir del calor» Un internauta le dice que en la capital vizcaína «no están igual de preparados»

España lleva varios días sufriendo una fuerte ola de calor. No se libra de este fenómeno la zona del Cantábrico, donde las temperaturas suelen ser más suaves que en otros puntos del país. En Bizkaia, por ejemplo, este lunes el mercurio superó los 40ºC. Los turistas buscaban la sombra para pasear por Bilbao.

Y es que algunos no se esperaban estas temperaturas en la villa. Como le ocurrió a una joven que viajó de Sevilla a la capital vizcaína, Kelly, para «huir del calor». La chica ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que muestra un termómetro en pleno centro de la ciudad que marca 40º.

El documento de la joven no ha dejado indiferente a los internautas, sobre todo a los de Bilbao, que se han lanzado a comentarlo. «Y con un nivel de humedad que no habías visto en vuestras vidas, ¿verdad?», dice una usuaria, a la que Kelly le contesta: «En el Caribe lo viví el año pasado, Bilbao tropical».

José, otro usuario, dice que en Bilbao «no están igual de preparados» para el calor como en Sevilla. Y le manda ánimo a Kelly para soportarlo. Por su parte, Crus dice que la gente «está muy perdida» al pensar de que en la capital vizcaína «va a pasar frío solo por estar en el norte». Es más, les advierte de que los 23 grados en la villa son «como si hiciera 35, no paras de sudar».

Kelly interactúa con algunos de los usuarios. Y responde a los que le dicen cómo va con pantalones largos en esta época. «Antes decía 26º, y como eso en Sevilla no es nada... pero cambió la cosa», afirma.