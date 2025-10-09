El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La tripulación de los cuatro atuneros vascos espera una salida para desbloquear la situación que les mantiene amarrados en Dakar desde hace un año. Dakartuna

«Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»

Los cuatro barcos vascos atrapados en Dakar desde hace un año lanzan un grito de auxilio ante la crítica situación económica que afrontan

Mirari Artime

Mirari Artime

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:39

Los cuatro atuneros vascos atrapados en Senegal están al límite. Acumulan once meses amarrados en Dakar sin poder faenar por la falta de un nuevo ... acuerdo pesquero entre la Unión Europea y el país africano lo que les impide retomar su actividad. Tampoco pueden cambiar de puerto ni caladeros por problemas logísticos y barreras legales dejándoles a corto plazo sin salida alguna.

