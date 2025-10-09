El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los atuneros permanecen amarrados en Dakar desde hace casi un año. Dakartuna

El PP pide ayudas económicas y caladeros alternativos para los atuneros atrapados en Senegal

Desde esa formación subrayan que «el Gobierno español no puede dejar abandonados a esto barcos»

Mirari Artime

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:27

Comenta

El PP vasco ha presentado una proposición no de ley de carácter urgente para que el Parlamento vasco inste al Gobierno español a que ayude ... económicamente y busque caladeros alternativos para los atuneros cañeros con sede en Bermeo que se encuentran amarrados en Dakar desde hace once meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas
  2. 2

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes
  3. 3

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  4. 4

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  5. 5

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian rescata la marca en el proceso concursal de Ternua
  6. 6

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  7. 7 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  8. 8 La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España
  9. 9

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  10. 10

    Hamás e Israel firman una paz temporal mientras los rehenes son reunidos en puntos seguros de Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El PP pide ayudas económicas y caladeros alternativos para los atuneros atrapados en Senegal

El PP pide ayudas económicas y caladeros alternativos para los atuneros atrapados en Senegal