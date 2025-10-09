El PP pide ayudas económicas y caladeros alternativos para los atuneros atrapados en Senegal

El PP vasco ha presentado una proposición no de ley de carácter urgente para que el Parlamento vasco inste al Gobierno español a que ayude ... económicamente y busque caladeros alternativos para los atuneros cañeros con sede en Bermeo que se encuentran amarrados en Dakar desde hace once meses.

La parlamentaria Ana Morales, mediante un comunicado, ha declarado que el Gobierno «no puede dejar abandonados» a estos barcos en «el limbo burocrático en el que se encuentra el acuerdo pesquero entre la UE y Senegal». En este sentido, ha detallado que esos cuatro atuneros se enfrentan a una «situación económica al límite de sus posibilidades».

«Acumulan ya once meses amarrados, afrontando importantes gastos, junto a los sueldos de la tripulación, los patrones y los mecánicos, y tienen elevados costes portuarios», ha añadido.

En su iniciativa, el PP denuncia que el conflicto se prolonga sin que se vislumbre un desenlace que desbloquee su situación. «No se prevé que puedan volver a pescar en Senegal, por lo que necesitan permisos para operar en otros países», señalan desde esta formación.

Ayudas insuficientes

Además, recalcan la necesidad de apoyo financiero para la supervivencia de estos barcos, «porque las ayudas recibidas hasta ahora son insuficientes y no parece que vayan a incrementarse».

Morales subraya que las autoridades competentes «no están progresando ni ofreciendo soluciones efectivas» y advierte que «el tiempo y el dinero de estos atuneros se agota y, con ellos, la posibilidad de un futuro para ellos y para las familias que dependen de esta actividad, por lo que urge dar una respuesta».