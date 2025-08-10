El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Inés Gallego Camiña acaba de ser nombrada directora de Transformación en Salud. Yvonne Iturgaiz
Inés Gallego Camiña | Directora de Transformación en Salud de Osakidetza

Una de las responsables de la transformación de Osakidetza: «Los sanitarios deben ponerse en la piel del paciente; la empatía cura»

Gallego es una de las cinco «líderes» a las que el consejero de Salud ha encargado la renovación de la sanidad vasca

Terry Basterra

Terry Basterra

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:51

Inés Gallego Camiña (Getxo, 1974) acaba de ser nombrada directora de Transformación en Salud. Ella es una de las cinco «líderes» a las que el ... consejero de Salud Alberto Martínez ha confiado la renovación de Osakidetza. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, lleva más de dos décadas trabajando en la OSI de Cruces. Especialista en calidad asistencial, innovación organizativa y atención sanitaria basada en el valor defiende que la transformación que el Departamento quiere llevar a cabo no se debe tanto a que el sistema sanitario vasco no funcione correctamente, sino a que «debe adaptarse a los cambios de la sociedad».

